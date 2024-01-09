В 2023 году РКФР вложил в экономику Кыргызстана 160 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба РФКР.

По ее данным, год стал рекордным по объемам финансирования за все время деятельности Фонда и показатели прошлых лет превышены вдвое. В целом за последние три года в экономику КР Фонд инвестировал более $265 миллионов. Это 40% от всего объема выделенных средств за весь период его работы.

В 2023 году при поддержке РКФР запущено более 20 крупных проектов. За три последних года таких проектов набралось 45 и одобрено 82 новые заявки. Для сравнения, с 2015 по 2021 год одобрено 75 таких проектов.

В уходящем году РКФР приступил к реализации мегапроектов: строительство цементного завода ОсОО "Терек Таш" (размер финансирования – $45 миллионов, объем инвестиций - $160 миллионов), ГЭС "Куланак" ($44 миллиона, объем инвестиций - $130 миллионов) и завода керамической плитки ОсОО "Асылташ" ($25 миллионов, объем инвестиций - $35 миллионов).

Фонд финансирует восемь проектов по строительству ГЭС совокупной мощностью 161 мегаватт. Также реализуются проекты в области продовольственной безопасности. Производители, которым помог РКФР, уже закрывают от 20 до 80% потребностей населения страны в товарах первой необходимости.

РКФР не забывает и о социальных проектах. В этом году запущено пять образовательных учреждений на 1750 ученических мест. В Кызыл-Кие и Таласе открыты современные медицинско-диагностические центры, а в Бишкеке – детская кардиохирургическая клиника.

"Президент и Кабинет министров поставили амбициозные задачи по модернизации и развитию экономики и всех сфер нашей жизни. РКФР старается прикладывать максимальные усилия для достижения этих стратегических целей. Особое внимание уделяем программе реиндустриализации и крупным проектам в области промышленности", – подчеркнул председатель правления РКФР Артем Новиков.

"За время своей деятельности Фонд оказал на экономику страны существенное влияние. Впереди большие планы. Мы сделаем все, чтобы эффект от нашей работы становился еще более ощутимым", – подчеркнул он.