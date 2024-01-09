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Осужденный 10 лет назад казахстанский чиновник добился оправдания

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Осужденный 10 лет назад казахстанский чиновник добился оправдания и восстановления в должности сообщает издание Tengrinews.kz.

В Карагандинской области на должность руководителя управления по инспекции труда восстановлен Мурат Каракекилов, осужденный 10 лет назад за превышение должностных полномочий. Как стало известно, через суд он добился оправдания и восстановления в должности.

Согласно данным из судебного кабинета, в 2014 году Мурата Каракекилова привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий". Он был признан виновным и приговорен к выплате штрафа в размере 1,2 миллиона тенге. В апреле 2015 года его уволили с госслужбы.

Спустя восемь лет, в декабре 2022 года, Верховный суд вынес постановление об отмене приговора суда первой инстанции и прекращении производства в отношении Мурата Каракекилова за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Также Верховный суд признал за ним право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Также, по данным из судебного кабинета, после отмены приговора, в январе 2023 года, Мурат Каракекилов обратился с заявлением к акиму Карагандинской области о восстановлении его трудовых прав. Однако в марте получил ответ, что в области нет вакантных должностей.

После этого чиновник обратился с иском в Казыбекбийский районный суд №2 Караганды. Он просил отменить распоряжение акима Карагандинской области о своем увольнении, вынесенное в апреле 2015 года и восстановить его в прежней или равнозначной должности. Также истец требовал взыскать с Министерства финансов компенсацию за причиненный моральный вред в размере 30 миллионов тенге.

Летом 2023 года Казыбекбийский районный суд №2 вынес два решения в пользу истца. Суд обязал акима Карагандинской области восстановить истца в должности и Министерство финансов выплатить ему компенсацию в размере 3 миллионов тенге.

"Иск Мурата Каракекилова к акиму Карагандинской области о признании незаконным и отмене распоряжения, восстановлении на работе удовлетворить. Признать незаконным распоряжение от 22 апреля 2015 об увольнении истца с должности руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области. Восстановить истца на равной государственной должности – руководителем управления акимата Карагандинской области", - говорится в одном из решений Казыбекбийского суда №2 Караганды.

В ноябре прошлого года акимат Карагандинской области обжаловал решение Казыбекбийского районного суда №2. Представитель акимата просил отменить судебный акт. Также апелляционная коллегия пересмотрела второе решение о взыскании компенсации с Министерства финансов.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда оставила решение о взыскании 3 миллионов тенге с Минфина без изменения. Также суд отменил решение суда первой инстанции в части восстановления Мурата Каракекилова в любой равнозначной должности и обязал акимат восстановить его в должности руководителя управления по инспекции труда региона.

Напомним, в 2014 году сообщалось, что сотрудники финансовой полиции задержали за коррупционное преступление руководителя управления по инспекции труда по Карагандинской области, его заместителя и руководителя Жезказганского отдела по инспекции труда. Также сообщалось о задержании замруководителя управления по инспекции труда Астаны.

Позже Казыбекбийский районный суд Караганды приговорил начальника областного управления по инспекции труда к выплате штрафа в размере 1,2 миллиона тенге, его заместителя - к трем годам условного лишения свободы. Бывший глава Жезказганской инспекции труда был приговорен к 7,5 года лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/434558
Теги:
Казахстан, суд, чиновник
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