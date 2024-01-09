Ряд сельхозтоваров, ввозимых в Кыргызстан, освободили от уплаты НДС

редседатель кабмина Акылбек Жапаров продлил срок освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте отдельных видов сельскохозяйственных товаров до конца 2024 года. Соответствующее постановление подписано от 28.12.23 года № 718, сообщает "Кабар".
Такое решение было принято в целях создания условий для развития различных форм экономической деятельности и защиты интересов национальной экономики, обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.
Так, ставка 0% налога на добавленную стоимость будет применяться на облагаемые поставки и облагаемый импорт следующих товаров:
- оплодотворенные яйца домашних кур для инкубации;
- солома и мякина зерновых;
- ячмень;
- овес;
- рыбные корма радужной форели;
- мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы, для кормления скота;
- отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур;
- остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса или жом сахарного тростника и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения;
- жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла;
- жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел;
- продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты;
- продукты для кормления сельскохозяйственных животных;
- домашний крупный рогатый скот живой прочий.