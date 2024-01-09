В Нарыне подозреваемый в убийстве отца рассказал о деталях произошедшего

В Нарыне был задержан подозреваемый в убийстве своего отца, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УВД Нарынской области. По ее данным, труп мужчины был обнаружен в туалете. Позднее было установлено, что погибший был гражданин 1970 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР.

В ходе допроса сын рассказал, что отец находился в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Сын признался, что, толкнул отца, тот упал на спину, ударившись головой о край цементной поверхности, в результате чего потерял сознание. Парень подумал, что отец умер.

Затем он надел пакет на отца и утопил в туалете. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.