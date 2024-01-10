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Президент КР подписал указ о временном запрете проверок предпринимателей

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Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного запрета на проверки предпринимателей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава государства.

"Согласно указу, до 31 декабря текущего года проверки субъектов предпринимательства и бизнес среды государственными органами проводиться не будут (за исключением предприятий, в отношении которых возбуждено уголовное дело).

Это направлено на обеспечение экономической устойчивости деятельности предпринимателей и поддержки бизнеса со стороны государства.

Если представители госорганов пришли с проверкой бизнесменов без основания, без выявления признаков экономического преступления (с поддельными заявлениями), вы можете связаться со мной через администрацию президента.

Мы обязательно примем меры", - говорится в сообщении президента.


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URL: https://www.vb.kg/434579
Теги:
президент, Кыргызстан, предприниматель, Садыр Жапаров
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