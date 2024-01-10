Граждане КР могут получить апостиль на кыргызском или английском языках

По инициативе Министерства юстиции, постановлением кабинета министров, текст штампа апостиля установлен на двух языках: на государственном или английском через знак " / ". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, в международных взаимоотношениях между странами принята система легализации внутренних документов способом проставления специального штампа – апостиль, что является официальным подтверждением подлинности документов.

Постановлением временного правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2010 года №75 "О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов" был утвержден образец апостиля, где заполнение текста штампа апостиля допускалось только на государственном языке Кыргызской Республики.

В настоящее время процедура апостилирования пользуется в Кыргызской Республике большим спросом. Так, за 11 месяцев 2023 года Минюстом апостилировано 35450 документов, взыскано государственной пошлины на сумму 34 460 220 сомов.

Вместе с тем, граждане Кыргызской Республики при использовании за границей апостилированных в Кыргызской Республике документов, сталкивалась с требованиями уполномоченных органов иностранных государств произвести перевод штампа апостиля и заполненного текста штампа апостиля с государственного языка на английский язык. Такая система приводила к дополнительным человеческим и материальным затратам и недовольству со стороны граждан.

На основании вышеизложенного, в целях упрощения оказываемых услуг, Министерством юстиции текст штампа апостиля будет заполняться на государственном или английском языках по желанию заявителя. При этом текст заполняется на английском языке, только в случае наличия заверенного перевода на английский язык.