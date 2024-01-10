Погода
$ 89.05 - 89.67
€ 97.45 - 98.45

Граждане КР могут получить апостиль на кыргызском или английском языках

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По инициативе Министерства юстиции, постановлением кабинета министров, текст штампа апостиля установлен на двух языках: на государственном или английском через знак " / ". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, в международных взаимоотношениях между странами принята система легализации внутренних документов способом проставления специального штампа – апостиль, что является официальным подтверждением подлинности документов.

Постановлением временного правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2010 года №75 "О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов" был утвержден образец апостиля, где заполнение текста штампа апостиля допускалось только на государственном языке Кыргызской Республики.

В настоящее время процедура апостилирования пользуется в Кыргызской Республике большим спросом. Так, за 11 месяцев 2023 года Минюстом апостилировано 35450 документов, взыскано государственной пошлины на сумму 34 460 220 сомов.

Вместе с тем, граждане Кыргызской Республики при использовании за границей апостилированных в Кыргызской Республике документов, сталкивалась с требованиями уполномоченных органов иностранных государств произвести перевод штампа апостиля и заполненного текста штампа апостиля с государственного языка на английский язык. Такая система приводила к дополнительным человеческим и материальным затратам и недовольству со стороны граждан.

На основании вышеизложенного, в целях упрощения оказываемых услуг, Министерством юстиции текст штампа апостиля будет заполняться на государственном или английском языках по желанию заявителя. При этом текст заполняется на английском языке, только в случае наличия заверенного перевода на английский язык.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434581
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  