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ГКНБ: Требования торговцев рынка "Кулун Ата" удовлетворены в полном объеме

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ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по созданию благоприятных условий для торговцев рынков и снижения арендной платы, с учетом опубликованного на различных интернет-ресурсах обращения председателя профсоюза торговцев рынка "Кулун Ата" Исамидиновой Р. были проведены соответствующие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в указанных целях, в ГКНБ были приглашены руководство рынка "Кулун Ата" и торговцы рынка "Кулун Ата", в ходе которого было установлено, что ранее стоимость аренды был снижена на 10 %, что в свою очередь вызвало недовольство со стороны торговцев.

По результатам проведенной беседы, требования лиц выступивших с видеообращением, были удовлетворены в полном объеме, а администрация рынка изъявила готовность снизить арендную плату как для владельцев торговых мест, так и для субарендаторов, что в совокупности снизить стоимость аренды для торговцев на сумму от 15 до 30%.


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URL: https://www.vb.kg/434589
Теги:
ГКНБ, рынок, Бишкек
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