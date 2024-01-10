Тилекмат Куренов и Имамидин Ташов пытались организовать революцию в КР

В соцсети распространилось видео с участием главы стройкомпании "KG Групп" Имамидина Ташова и активиста Тилекмата Куренова, которые во время видеосвязи обсуждают организацию революции в Кыргызстане. Видеоматерилом поделился гражданский активист Жыргылбек Бердибеков.

"Эти двое говорят, что будут использовать людей, протестовавших против КСМ, ОПГ Камчы Кольбаева, вора в законе, группы Бекназарова, короче, всех, кто недоволен действующей властью. Кто недоволен нынешней властью? Недовольны такие люди, как Имамидин Ташов, которые в течение 30 лет обманывали народ и обворовывали казну, не платя налогов. Теперь они на нуле. Простой народ поддерживает действующую власть.

Также Тилекмат Куренов дал совет Имамидину Ташову, чтобы он сказал, что якобы сотрудники ГКНБ держали его 8 дней и вымогали у него 100 млн сомов, и люди поверят. Имамидин Ташов зачитал текст, написанный Тилематом Куреновым, и выступил с речью. Это обращение - обман", - говорится в сообщении Бердибекова.