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В ГКНБ пояснили уголовное дело в отношении Имамидина Ташова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГКНБ КР также опровергли заявление главы строительной компании "KG Групп" Имамидина Ташова о том, что якобы его похитили сотрудники спецслужб и ему пришлось заплатить им 100 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что И.Ташов, находясь в СИЗО, посредством мобильной связи, совместно с разыскиваемым Тилекматом Кудайберген уулу (ранее Тилекмат Куренов), а также с другими деструктивно-настроенными лицами планировали осуществить насильственный захват власти путем проведения массовых митингов, используя социально-бытовые вопросы, в том числе ККМ.

Для достижения своих целей И.Ташов на постоянной основе финансировал Т.Кудайберген уулу и ряд других лиц для реализации своего преступного замысла.

В результате чего ГКНБ Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении И.Ташова, Т.Кудайберген уулу и других лиц по признакам преступления, предусмотренных ст. 326, ч.1 ст. 245 УК Кыргызской Республики. На сегодняшний день они объявлены в розыск.

Кроме того, со стороны правоохранительных органов расследуются уголовные дела по 16 фактам мошенничества в отношении И.Ташова. По одному из которых И.Ташов 26 октября 2023 года был задержан и водворен в Учреждение №21 СИН при МЮ КР.

Следует отметить, что на территории города Бишкек со стороны "КЖ групп" возведены 6 (шесть) многоквартирных жилых домов, однако ни один из этих объектов не введен в эксплуатацию в связи с самовольным возведением без разрешительных документов.

В результате возмещения в муниципальную собственность 10 квартир и 1 коммерческого помещения на сумму 52,4 млн. сомов решением Первомайского районного суда города Бишкек от 8 декабря 2023 года И.Ташову была изменена мера пресечения под домашний арест.

Однако, после освобождения последний продолжил деятельность по подготовке митингов и насильственного захвата власти.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/434591
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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