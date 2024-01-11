Кыргызстан только выиграет от вхождения в БРИКС уже в ближайшей перспективе

Вмешательство Запада во внутренние дела суверенных государств и слабость государственных институтов в этих государствах приводит к состоянию хаоса, военным конфликтам в разных точках мира. Это вызывает обеспокоенность во многих государствах, которые занимаются поиском решений для защиты собственных национальных интересов. Международные наднациональные институты, как ООН, МВФ, ВТО и т.д., создававшиеся для регулирования и противодействия современным угрозам и вызовам, сегодня не оправдали надежд и доказали свою несостоятельность, оказавшись в подчинении нескольких ведущих стран мира. Для того чтобы защитить национальные интересы нужно искать различные пути решения для сохранения государственности. С начала получения независимости в 1991 году в Кыргызстан хлынуло множество международных финансовых институтов и др., которые диктовали условия. Работали международные программы ТАСИС, PESAC и др., был создан Центр корпоративного управления. Экономические реформы под руководством этих организаций Запада, разгосударствление народного хозяйства привели к развалу экономики республики, однако не построили работающую экономику. Что послужило оттоку миллиона работоспособного населения за рубеж и увеличению внутренней миграции в крупные города. Удивляет, что несмотря на такую экономику, ещё стабильно держится валюта страны. Скорее всего за счёт развития сферы услуг и притока денег от мигрантов.

Может ли Кыргызстан вернуть шансы возвратить собственную утраченную национальную экономику былую в составе СССР? Этот вопрос архиважен, поскольку именно ухудшение экономического положения страны, которое отразилось на жизни граждан и вдобавок к нему неспособность власти в исправлении такой ситуации, а наоборот гонения критиков власти, привели к трем госпереворотам, названных "цветными революциями". Возможно, при условии вступления в БРИКС, как альтернатива, может улучшится ситуация?!

Таблица: рейтинг экономик мира в 2022-2023 по данным ООН

Международные финансовые институты как МВФ, ВТО, диктовали прежде экономическую политику страны, а результатом является то, что Кыргызстан занимает 146 место мировом рейтинге стран мира с 2022 на 2023 г, в 2003 году Кыргызстан занимал 145 место. Если посмотреть хронологию рейтинга, цифры из года в год почти меняются не в лучшую сторону. Получается в результате такой помощи международных финансовых институтов в виде грантов и кредитов не смогли повлиять на создание стабильной экономики Кыргызстана и мы топчемся на месте?! Ясно, что экономическое развитие государства зависит не столько от наличия финансовых или иных ресурсов в стране, сколько от действительно правильного управления государством, но вопросы к международным институтам тоже есть. По данным Министерства финансов к концу октября 2023 года госдолг страны превысил $6 миллиардов. Бо́льшая часть суммы приходится на внешний долг, который составляет $4 млрд 482,43 млн (400 млрд 370,38 млн сомов). Внутренний долг оценивается в $1 млрд 518,16 млн (135 млрд 602,20 млн сомов). Это отнюдь не радужные цифры. Переход в рыночную экономику обернулся затяжным противоречивым процессом в никуда, и одна шестая часть населения выехало из страны в поисках работы.

Дружественный нам Казахстан подал заявку на вступление в БРИКС в прошлом году, во время председательствования ЮАР в 2023 году. Президент Республики Казахстан Токаев призвал страны БРИКС присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север – Юг и Восток – Запад, "Это будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", выступая в видеформате на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс". Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что формальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. . С 1 января 2024 года в объединение войдут шесть новых государств – Аргентина( при новом президенте -отказалась от вступления), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Поскольку вступление в БРИКС не налагает какие-то ограничения, а дает дополнительную возможность для малых стран, поэтому число желающих вступить резко увеличились в последние годы. Это есть очевидный факт, что есть потенциал для развития и процесс продвижения БРИКС продолжится дальше.

Потенциал пяти стран БРИКС, как показано в изображении имеет солидную экономическую мощь. Основным инициаторов создания БРИКС была Российская Федерация, к которой в текущем году переходит председательство, он же основной стратегический партнер, занимающий первое место в товарообороте с Кыргызстаном. Поэтому, продвижение заявки будет рассмотрено в нужном русле. Пусть страна не с лучшими экономическими показателями, но объединение БРИКС создано как вызов всему Западу и будет легче вступить для усиления голосов стран-участниц.

Инициаторами являлись пять стран с сильными экономиками, не желающих быть послушными исполнителями воли США. США в одностороннем порядке диктует положение в глобальном управлении с помощью доллара не одно десятилетия. С момента развала СССР возник однополярный мир, желающих вести более самостоятельный независимый курс ограничивали согласно всевозможным инструкциям.

Кыргызстан взаимодействует с БРИКС через ЕАЭС.

В общей сложности в круг БРИКС+ входят 35 стран через региональные объединения:

SACU: Ботсвана, Лесото, Намибия, ЮАР и Свазиленд СААРК (члены Южноазиатского соглашения о свободной торговле, SAFTA): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланка ССТ Китай+АСЕАН: Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа ЕАЭС: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Mercosur (основные и перспективные члены): Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия, Венесуэла.

Вступление в БРИКС не ущемляет интересы стран участниц, входящие в другие подобные организации. Наоборот, вступление в БРИКС подтолкнуло страны Запада пересмотреть свои позиции в отношение стран-участниц БРИКС. Вступление Кыргызстана также не ухудшит отношения с международными организациями. При вступлении Кыргызстан появится возможность получения поддержки от стран БРИКС.

Блок БРИКС делает его привлекательным для стран, желающих вступить в новые международные отношения, не навязывает собственные порядки, что его делает действительно коллегиальным органом. Это также является решающим фактором для вступления и свидетельством того, что БРИКС предлагает международные отношения нового типа без доминирования какой-либо страны. Есть запрос на превра­щение БРИКС в принципиально новую конструкцию буду­щего мироустройства. Считается, что через примерно 15 лет в первую пятерку мировых экономик, вероятно войдут Индия, Бразилия и Россия. Из чего делается вывод – Кыргызстан только выиграет от вхождения в члены БРИКС уже в ближайшей перспективе. Поэтому необходимо воспользоваться возможностью для вступления, при председательстве России в БРИКС в 2024 году. Руководство Кыргызстана должно уже сегодня создать комиссию по разработке предложений для данной заявки.

Автор: Калдан Эрназарова

Источник: centrasia.institute