Погода
$ 89.12 - 89.70
€ 97.45 - 98.45

В КР 47 процентов детей от 6 месяцев до 5 лет страдают дефицитом железа

184  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как известно, анемия негативно влияет на их физическое и интеллектуальное развитие. Анемия – это давняя проблема Кыргызстана. Согласно исследованиям, распространенность анемии в Баткенской области у женщин детородного возраста составляет 60-70 процентов, а у беременных – 90-100 процентов, среднегорных и высокогорных селах Алайской долины Ошской области – 50-60 процентов, а в среднегорных условиях Джети-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской – 45-50 процентов.

Если учесть, что в нашей стране сильны традиции многодетности, и женщины рожают не через три года, в течение которых их организм восстанавливается после родов, а, бывает, и через год, то о здоровье их самих и младенцев говорить не приходится. Ребенок уже рождается с анемией, то есть, по сути, больным. Во избежание развития хронических болезней и осложнений у детей из-за анемии Фонд обязательного медицинского страхования рекомендует родителям обратиться к семейным врачам по месту приписки для прохождения бесплатного обследования детей на малокровие и получить электронный рецепт на приобретение для них при необходимости определенных лекарств со скидкой до 50 процентов.

Как уточнили в ФОМС, эта льгота распространяется на детей не старше 16 лет, в том числе учащихся до 18 лет – эта категория детей относится к застрахованным гражданам Кыргызстана. Они должны быть приписаны к группе семейных врачей в Центре семейной медицины. И после консультации, и по результатам анализов им выпишут электронный рецепт для получения лекарств (перечень аптек указан на сайте http://foms.kg/ в рубрике "Льготное лекарственное обеспечение"). По рецепту Фонда ОМС можно купить такие препараты, как ферсинол, литофер, орофер, феррум лек, феррум биовит, феррус-S, феррокси, ферроцид, аджифер-Х, аскофер, неоглобин, сириглобин, тардиферон, феррифол мите, гино-тардиферон, ферретаб, феррус-С, гино-феррум, серофер-Ф, фиоре-Ф, феррифол и литофер плюс.

На вопросы vb.kg, каковы симптомы заболевания и можно ли его предотвратить, ответил известный не только в Кыргызстане, но и в мире ученый, врач-гематолог, академик НАН КР Абдухалим Раимжанов.

Первые - мышечная слабость, быстрая утомляемость, вялость, сонливость и некоторые другие симптомы могут свидетельствовать о железодефицитной анемии, которую обязательно нужно лечить. Клиническая картина при ЖДА развивается не сразу и проявляется через некоторое время на фоне уже имеющегося дефицита железа и снижения уровня гемоглобина крови. Но при этом почти треть пациентов не имеют никаких жалоб и считают себя абсолютно здоровыми людьми, хотя лабораторные данные указывают на наличие анемии, а ближайшие родственники и знакомые обращают внимание на бледность кожных покровов. Так что не только дети, но и взрослые, особенно женщины детородного возраста, должны пройти обследование.

Что вы имеете в виду под другими симптомами?

- Человеку трудно бывает заснуть, снижаются работоспособность, умственные способности, появляются головные боли, головокружение (чаще в вечернее время), шум в ушах, мелькание "мушек" перед глазами даже при невысоком уровне артериального давления, сердцебиение, одышка при небольшой физической нагрузке или в покое. Случаются и обмороки, нарушается интеллект, ухудшаются память и внимание, а появляются раздражительность, нервозность, конфликтность, плаксивость, пропадает аппетит и возникает ощущение покалывания или "мурашек" в ногах, и вечно мерзнут руки и ноги.

К явным симптомам можно отнести также истонченность и ломкость ногтей. Причем у определенной части девушек этот процесс начинается еще со школьных лет и объяснить его можно тем, что они родились с дефицитом железа от больной ЖДА матери, плюс присоединение менструальных кровопотерь, а также вегетарианская диета для сохранения фигуры. О дефиците свидетельствуют и усиленное выпадения волос, их истончение, ломкость кончиков, потеря блеска, замедленный рост, ранняя седина.

Не могу не сказать еще о характерных экзотических гастрономических пристрастиях - о непреодолимом желании употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное: мел, лёд, зубную пасту, краски, штукатурку, пепел, бумагу, яичную скорлупу, кожуру деревьев, сухой чай, уголь, глину, песок. А также о пристрастии к острой, соленой, кислой, пряной пище, к сырым тесту, крупе, мясному фаршу. Последние симптомы встречаются чаще у женщин детородного возраста, беременных, подростков и детей.

Как стать "железными" и поддерживать гемоглобин на уровне?

- Если есть признаки, о которых я упомянул, то надо обратиться к врачу, сдать анализы и строго следовать рекомендациям доктора по дозировке и частоте приема! Самостоятельно отменять лечение нельзя, как, впрочем, и назначать. Для лучшей переносимости препараты железа необходимо принимать до и во время еды.

Вообще же проблема железодефицита – государственная во всех странах. Везде обогащаются железом основные, наиболее часто употребляемые продукты питания - мука, соль. Первичная профилактика проводится в группах риска и среди лиц, у которых нет в данный момент анемии, но имеются предрасполагающие к ее развитию обстоятельства: женщины детородного возраста, беременные и кормящие грудью, подростки в период интенсивного роста.

В рацион питания для профилактики и лечения ЖДА надо включить продукты с большим содержанием гемового железа, которое находится в составе гемоглобина – свиную, куриную, говяжью печень, мясо кролика, ягненка, индейки, говяжий язык. Коэффициент усвояемости гемового железа составляет 20-30%. Готовьте также чаще крупы - гречневую, пшенную, ячневую, геркулес, богатые Fe бобовые - фасоль и горох. Особенно его много в таких ягодах и фруктах, как черника, персики, в икре осетровых рыб. Рекомендую включить в меню еще и кукурузу, черную смородину, листовой салат, шпинат, петрушку, цветную капусту, красные помидоры, цитрусовые, киви, клюкву.

Всасывание железа усиливают аскорбиновая, пировиноградная, лимонная, яблочная, винная кислоты, фруктоза. А также животные белки, сорбит, кумыс, бозо, мед темного цвета. Мясо, печень и рыба улучшают процесс всасывания из фруктов и овощей при одновременном их употреблении. И, наоборот, тормозят его чай, кофе, какао, которые снижают усвоение необходимого нам элемента на 40-50%. Поэтому нельзя пить чай или кофе сразу после еды, так как такие обволакивающие вещества, как танин в этих напитках, связывают его и выводят с калом. Большое количество кальция и фосфора, содержащихся в молоке и сыре, блюда из крахмала, жирная пища, отруби, также препятствуют всасыванию его в кишечнике.

Нужно сочетать прием пищи, богатой железом, с продуктами с высоким содержанием витамина С, который улучшает усвоение железа, содержащегося в овощах, крупах, фруктах и орехах. А если с такой едой выпивать стакан апельсинового или другого сока, то количество усвоенного железа может увеличиваться более чем в 2 раза.

Абдухалим Раимжанович, каким должен быть показатель гемоглобина в норме?

Нормальным содержанием гемоглобина в крови человека считается: у мужчин -130 - 160 г/л (нижний предел -120, верхний -180 г/л), у женщин – 120 - 160 г/л, у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и подвержен значительным колебаниям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434597
Теги:
дети, лекарства, питание, врачи, аптека, ФОМС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  