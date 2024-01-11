В КР 47 процентов детей от 6 месяцев до 5 лет страдают дефицитом железа

Как известно, анемия негативно влияет на их физическое и интеллектуальное развитие. Анемия – это давняя проблема Кыргызстана. Согласно исследованиям, распространенность анемии в Баткенской области у женщин детородного возраста составляет 60-70 процентов, а у беременных – 90-100 процентов, среднегорных и высокогорных селах Алайской долины Ошской области – 50-60 процентов, а в среднегорных условиях Джети-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской – 45-50 процентов.

Если учесть, что в нашей стране сильны традиции многодетности, и женщины рожают не через три года, в течение которых их организм восстанавливается после родов, а, бывает, и через год, то о здоровье их самих и младенцев говорить не приходится. Ребенок уже рождается с анемией, то есть, по сути, больным. Во избежание развития хронических болезней и осложнений у детей из-за анемии Фонд обязательного медицинского страхования рекомендует родителям обратиться к семейным врачам по месту приписки для прохождения бесплатного обследования детей на малокровие и получить электронный рецепт на приобретение для них при необходимости определенных лекарств со скидкой до 50 процентов.

Как уточнили в ФОМС, эта льгота распространяется на детей не старше 16 лет, в том числе учащихся до 18 лет – эта категория детей относится к застрахованным гражданам Кыргызстана. Они должны быть приписаны к группе семейных врачей в Центре семейной медицины. И после консультации, и по результатам анализов им выпишут электронный рецепт для получения лекарств (перечень аптек указан на сайте http://foms.kg/ в рубрике "Льготное лекарственное обеспечение"). По рецепту Фонда ОМС можно купить такие препараты, как ферсинол, литофер, орофер, феррум лек, феррум биовит, феррус-S, феррокси, ферроцид, аджифер-Х, аскофер, неоглобин, сириглобин, тардиферон, феррифол мите, гино-тардиферон, ферретаб, феррус-С, гино-феррум, серофер-Ф, фиоре-Ф, феррифол и литофер плюс.

На вопросы vb.kg, каковы симптомы заболевания и можно ли его предотвратить, ответил известный не только в Кыргызстане, но и в мире ученый, врач-гематолог, академик НАН КР Абдухалим Раимжанов.

Первые - мышечная слабость, быстрая утомляемость, вялость, сонливость и некоторые другие симптомы могут свидетельствовать о железодефицитной анемии, которую обязательно нужно лечить. Клиническая картина при ЖДА развивается не сразу и проявляется через некоторое время на фоне уже имеющегося дефицита железа и снижения уровня гемоглобина крови. Но при этом почти треть пациентов не имеют никаких жалоб и считают себя абсолютно здоровыми людьми, хотя лабораторные данные указывают на наличие анемии, а ближайшие родственники и знакомые обращают внимание на бледность кожных покровов. Так что не только дети, но и взрослые, особенно женщины детородного возраста, должны пройти обследование.

Что вы имеете в виду под другими симптомами?

- Человеку трудно бывает заснуть, снижаются работоспособность, умственные способности, появляются головные боли, головокружение (чаще в вечернее время), шум в ушах, мелькание "мушек" перед глазами даже при невысоком уровне артериального давления, сердцебиение, одышка при небольшой физической нагрузке или в покое. Случаются и обмороки, нарушается интеллект, ухудшаются память и внимание, а появляются раздражительность, нервозность, конфликтность, плаксивость, пропадает аппетит и возникает ощущение покалывания или "мурашек" в ногах, и вечно мерзнут руки и ноги.

К явным симптомам можно отнести также истонченность и ломкость ногтей. Причем у определенной части девушек этот процесс начинается еще со школьных лет и объяснить его можно тем, что они родились с дефицитом железа от больной ЖДА матери, плюс присоединение менструальных кровопотерь, а также вегетарианская диета для сохранения фигуры. О дефиците свидетельствуют и усиленное выпадения волос, их истончение, ломкость кончиков, потеря блеска, замедленный рост, ранняя седина.

Не могу не сказать еще о характерных экзотических гастрономических пристрастиях - о непреодолимом желании употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное: мел, лёд, зубную пасту, краски, штукатурку, пепел, бумагу, яичную скорлупу, кожуру деревьев, сухой чай, уголь, глину, песок. А также о пристрастии к острой, соленой, кислой, пряной пище, к сырым тесту, крупе, мясному фаршу. Последние симптомы встречаются чаще у женщин детородного возраста, беременных, подростков и детей.

Как стать "железными" и поддерживать гемоглобин на уровне?

- Если есть признаки, о которых я упомянул, то надо обратиться к врачу, сдать анализы и строго следовать рекомендациям доктора по дозировке и частоте приема! Самостоятельно отменять лечение нельзя, как, впрочем, и назначать. Для лучшей переносимости препараты железа необходимо принимать до и во время еды.

Вообще же проблема железодефицита – государственная во всех странах. Везде обогащаются железом основные, наиболее часто употребляемые продукты питания - мука, соль. Первичная профилактика проводится в группах риска и среди лиц, у которых нет в данный момент анемии, но имеются предрасполагающие к ее развитию обстоятельства: женщины детородного возраста, беременные и кормящие грудью, подростки в период интенсивного роста.

В рацион питания для профилактики и лечения ЖДА надо включить продукты с большим содержанием гемового железа, которое находится в составе гемоглобина – свиную, куриную, говяжью печень, мясо кролика, ягненка, индейки, говяжий язык. Коэффициент усвояемости гемового железа составляет 20-30%. Готовьте также чаще крупы - гречневую, пшенную, ячневую, геркулес, богатые Fe бобовые - фасоль и горох. Особенно его много в таких ягодах и фруктах, как черника, персики, в икре осетровых рыб. Рекомендую включить в меню еще и кукурузу, черную смородину, листовой салат, шпинат, петрушку, цветную капусту, красные помидоры, цитрусовые, киви, клюкву.

Всасывание железа усиливают аскорбиновая, пировиноградная, лимонная, яблочная, винная кислоты, фруктоза. А также животные белки, сорбит, кумыс, бозо, мед темного цвета. Мясо, печень и рыба улучшают процесс всасывания из фруктов и овощей при одновременном их употреблении. И, наоборот, тормозят его чай, кофе, какао, которые снижают усвоение необходимого нам элемента на 40-50%. Поэтому нельзя пить чай или кофе сразу после еды, так как такие обволакивающие вещества, как танин в этих напитках, связывают его и выводят с калом. Большое количество кальция и фосфора, содержащихся в молоке и сыре, блюда из крахмала, жирная пища, отруби, также препятствуют всасыванию его в кишечнике.

Нужно сочетать прием пищи, богатой железом, с продуктами с высоким содержанием витамина С, который улучшает усвоение железа, содержащегося в овощах, крупах, фруктах и орехах. А если с такой едой выпивать стакан апельсинового или другого сока, то количество усвоенного железа может увеличиваться более чем в 2 раза.

Абдухалим Раимжанович, каким должен быть показатель гемоглобина в норме?

Нормальным содержанием гемоглобина в крови человека считается: у мужчин -130 - 160 г/л (нижний предел -120, верхний -180 г/л), у женщин – 120 - 160 г/л, у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и подвержен значительным колебаниям.