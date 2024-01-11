Венера Сураппаева: Как изменение климата влияет на биоразнообразие страны

Сегодня уже вряд ли найдется человек, который не слышал бы о глобальном потеплении и изменении климата. Эти процессы во всем мире приводят к потере биоразнообразия, когда сокращаются земельные и водные ресурсы, исчезают различные виды животных и растений. О том, как изменение климата сказывается на биоразнообразии Кыргызстана, рассказала эксперт сектора "Биоразнообразие" Венера Сураппаева.

- Под изменением климата мы подразумеваем повышение температуры и изменение количества осадков. За последние 40 лет в нашей стране температура повысилась на 0,8˚ по Цельсию, то есть идет повышение 0,2˚ по Цельсию каждые 10 лет. Глобальным потеплением называется повышение температуры на 1-1,5˚ по Цельсию, что приводит к таким последствиям, как стихийные бедствия, влияние на здоровье человека, ущербу инфраструктуре и т.д. Казалось бы, повышение на 1 градус незначительно, тем не менее оно имеет огромное влияние на биоразнообразие.

Биоразнообразие – это живое существо, как и человек. И если на нас влияет жара, также она влияет на биоразнообразие. Мы знаем, что биоразнообразие включает в себя генетическое, экосистемное и видовое разнообразие. Генетическое разнообразие в природе - это генофонд растений, животных, грибов и т.д. Экосистемное разнообразие включает ледники, луга, леса, водные ресурсы и т.д. Видовое разнообразие - снежный барс, ель тянь-шаньская, арча, архар и т.д.

Кыргызстан чем богат? Ледниками и водными ресурсами. Возьмем, к примеру, наши ледники. Начиная с 70-х гг. они растаяли почти на 20%! И по прогнозам при сегодняшнем отношении к этой проблеме к 2100 году ледники растают на 80%! Это уже катастрофа для всей Центральной Азии. У нас элементарно будет усиливаться нехватка воды, которую, кстати, мы периодически ощущаем в последнее время.

Теперь перейдем к нашим пастбищам. В Кыргызстане почти 9 млн гектаров лугов, они используются под пастьбу скота. У нас выпас скота происходит даже зимой, в результате чего, деградация пастбищ достигает 82% в зимнее время, 35% - в весеннее, летом – 43% и осенью – 30%. У нас круглый год идет катастрофическая деградация лугов из-за неконтролируемого выпаса скота. Но есть и вторая причина - изменение климата, когда повышение температуры приводит к колоссальной засухе и снижению травяного покрова.

Решающую роль в смягчении последствий изменения климата играют леса. Именно поэтому во всем мире прилагают колоссальные усилия по их сохранению. Как обстоят дела в Кыргызстане?

- Да, поглощать СО2 или углекислый газ могут только леса. Кыргызстан малолесная территория, тем не менее мы можем внести вклад в глобальную борьбу с изменением климата, но для этого требуется уделять самое пристальное внимание сохранению лесов.

Рассмотрим наши еловые леса в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Исследования Научно-производственного центра исследования лесов им. П.А. Гана при Институте биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики показывают, что из-за повышения температуры наблюдается смещение нижней границы лесов. Грубо говоря, елке стало жарко на своем уровне, она поползла наверх, а наверху только скалы, земли нет. Та же самая картина наблюдается у арчи. В нижней зоне у нас произрастает арча Зеравшанская, посередине – арча полушаровидная, наверху – арча туркестанская. Сейчас идет смещение нижней границы арчи Зеравшанской.

По данным Научно-производственного центра исследования лесов, если температура повысится на 1˚ по Цельсию, мы можем потерять до 3% елового леса и 20% арчи Зеравшанской, а если на 4˚ по Цельсию - 40% елового и 80% арчового лесов.

Одним из самых громких экологических мероприятий последних лет стало спасение снежного барса. Как на нем скажется изменение климата?

- Сам по себе он может и не реагировать на изменение температуры, потому что может жить как при +40˚ по Цельсию, так и при -40˚ по Цельсию. И повышение на 1-4 градуса на него не повлияет. Но снежный барс обитает в ледниках, а они тают, на лугах, а они деградируют, в лесу, а они сокращаются. Сокращение мест обитания повлияет на численность снежного барса, который занесен не только в нашу, но и в международную Красную книгу.

В глобальном плане причины потепления видят в выбросах от использования промышленностью различных видов твердого топлива. Что в нашей стране влияет на рост температуры?

- У нас есть четыре сектора экономики, которые производят выбросы в атмосферу, - топливная энергетика, промышленность, отходы и сельское хозяйство. Тот же домашний скот выбрасывает метан, который превращается в СО2, а это и есть парниковые газы, повышающие температуру.

Теперь понятна глобальная озабоченность данным вопросом…

- Да, именно поэтому Конвенция по изменению климата ООН, которой уже 30 лет, накладывает определенные обязательства на более 180 стран мира, подписавших ее, включая Кыргызстан. Эта Конвенция отслеживает повышение температуры и причины этого, а также прогнозирует последствия. При Конвенции функционирует Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая отслеживает концентрацию парниковых газов в атмосфере и ее воздействие на климатическую систему в целом, оценивает уязвимость к изменениям климата на уровне социально-экономических и природных систем, формирует доклады с учетом последствий и вариантов адаптации, предлагает определенные меры и рекомендации.

Кыргызстан присоединился к этой Конвенции в 1992 году, согласившись тем самым выполнять все требования, также как и требования Парижского соглашения – международного договора по изменению климата, подписанного в 2018 году, когда 196 стран взяли на себя обязательства ограничить рост температуры до 1,5˚ по Цельсию. При этом мы уже достигли повышения температуры на 0,8˚ по Цельсию, что достаточно критично.

Какие меры предпринимаются в Кыргызстане для исполнения своих обязательств в борьбе с изменениями климата?

- Начнем с того, что во всем мире начали говорить об изменении климата только в 90-х гг. Тогда ООН создала отдельную структуру, страны начали отчитываться по объему выбросов и поглощению. Если первоначально мы говорили просто об изменении климата, потом начали выделять митигацию, то есть смягчение последствий изменений климата, то с 2018 года Парижское соглашение вводит понятие адаптация. То есть, мы понимаем, что изменение климата влияет на биоразнообразие, которое нужно адаптировать к изменениям.

Сегодня Кыргызстан при поддержке ПРООН приступил в разработке Национального адаптационного плана для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата для уязвимых секторов. Это второй подобный документ, но если первый адаптационный план утверждался приказами министерств, то сегодня его необходимо утвердить более высоким по иерархии нормативно-правовым актом, который станет обязательным к реализации всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Главное отличие второго НАПа состоит в том, что впервые была проведена при поддержке ПРООН оценка уязвимости четырех приоритетных секторов – сохранения биоразнообразия, здравоохранения, управления чрезвычайными ситуациями, сельского хозяйства и ирригации. Итоги исследования показали сильные и слабые стороны каждого сектора, сегодня мы уже приступили к планированию адаптационных мероприятий. К мероприятиям будет разрабатываться бюджет с четкой оценкой - на что хватит бюджетных средств, на что не хватит и где взять дефицит.

Надо понимать, этот процесс совершенно новый для Кыргызстана, он требует знаний и технологий, которые не всегда применимы для нашей страны, потому что каждая страна разрабатывает такие документы исходя из своего понимания, наличия данных и экологической ситуации. В первую очередь, для сектора "Биоразнообразие" мы определили цели в соответствии с принципами Парижского соглашения. Это – усиление адаптационного потенциала, укрепление устойчивости сопротивляемости к негативным воздействиям изменения климата, снижение уязвимости к последствиям изменения климата.

Что включает усиление адаптационного потенциала?

- Оценка потенциала сектора "Биоразнообразие" показала, что в стратегических страновых документах крайне мало мероприятий по адаптации и они требуют обновления. К примеру, истекают сроки Приоритетов сохранения биологического разнообразия, новый документ должен включать адаптационный компонент. Также в нашем законодательстве нет норм по сохранению биоразнообразия через призму адаптации к изменению климата. В законодательстве обязательно должны быть нормы, чтобы данный сектор проводил адаптационные мероприятия по сохранению биоразнообразия.

Какие ведомства или организации будут вовлекаться в реализацию НАПа для сектора "Биоразнообразие"?

- Безусловно, биоразнообразие входит в сферу деятельности министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики (лесхозы, водные ресурсы, пастбища) и министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (заповедники, природные парки).

В адаптационном плане будут определены задачи для Академии наук Кыргызской Республики, а также какие исследования нужно проводить в рамках адаптации к изменению климата. Заметьте, ранее в разработку стратегических документов страны научные исследования не включались.

Обязательно будут участвовать частный и гражданский секторы. Сегодня, к примеру, проводятся активные кампании по посадке садов гражданским обществом – это и есть сохранение биоразнообразия силами частного сектора. НАП предполагает систематизацию этих усилий.

Автор: Айгуль Кубатова