МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в Эквадор

Президент Эквадора Д.Нобоа 8 января издал указ о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней, который в т.ч. подразумевает комендантский час с 23.00 ч. до 5.00 ч. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время.

При этом Министерство напоминает, что в случае возникновения экстренной ситуации и безотлагательных вопросов граждане Кыргызской Республики могут обращаться на горячие линии консульского департамента Министерства: +996 999 312 002 и Посольства: +1 202 256 2924", - говорится в сообщении МИД,