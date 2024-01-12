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Более 300 предприятий примут участие в 7-м китайском ЭКСПО

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На сегодняшний день для участия в 7-м Китайском международном импортном ЭКСПО /CIIE/ зарегистрировались более 300 предприятий, при этом общая площадь забронированных ими выставочных мест составила свыше 130 тыс. кв. м., сообщает ИА "Синьхуа".

На состоявшейся во вторник церемонии подписания документов в общей сложности 23 предприятия, включая PepsiCo, Tesla и Bayer, зарегистрировались, чтобы принять участие в выставке предприятий 7-го CIIE и зарезервировали выставочную площадь более 12 тыс. кв. м.

Компания PepsiCo впервые приняла участие в CIIE в 2023 году. "Благодаря CIIE мы глубоко ощутили уверенность и решимость Китая уверенно продвигать открытость высокого уровня и делиться возможностями в области развития со всем миром", -- отметил вице-президент PepsiCo по корпоративным вопросам, Азиатско-Тихоокеанскому региону и Большому Китаю Дэниел Ши.

7-е CIIE планируется провести в Шанхае в ноябре этого года. На предыдущем ЭКСПО было заключено предварительных сделок купли-продажи товаров и услуг со сроком действия один год на сумму 78,41 млрд долларов США, что стало рекордным показателем.


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URL: https://www.vb.kg/434603
Теги:
выставка, Китай
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