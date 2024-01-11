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На весенне-полевые работы 2024 года требуется 42,5 тысяч тонн дизтоплива

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В Кыргызстане на весенне-полевые работы 2024 года по горюче-смазочным материалам требуется 42,5 тысяч тонн дизельного топлива, средняя цена на сегодня составляет 71,5 сома. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"В настоящее время в целях оказания государственной поддержки, в связи с подорожанием дизельного топлива через Фонд государственных материальных резервов фермерам предоставляется дизельное топливо по 63,5 сома

В 2023 году было поставлено в общей сложности 3 млн 466 тыс. литров дизельного топлива. Но фермеры не забрали 770,0 тонн дизельного топлива по 63,5 сома

В этом году также рассматривается, что Фонд Матрезерв дополнительно выделит еще 7,0 млн. литров дизельного топлива".


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URL: https://www.vb.kg/434605
Теги:
ГСМ, сельское хозяйство, Кыргызстан
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