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С 13 января еще две улицы Бишкека станут односторонними

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С 13 января улицы Орозбекова и Разакова станут односторонними. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в настоящее время устанавливаются соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что одностороннее движение будет организовано на 8 улицах, а 2 улицы станут двусторонними.

Так, односторонними стали:

- участок дороги по улице Н.В. Гоголя от улицы Жумабека до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице А.Суюмбаева от улицы Московской до улицы Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице Ж. Турусбекова от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице Т. Уметалиева от проспекта Жибек-Жолу до улицы Московской (с севера на юг);

С 13 января 2024 года станут:

- участок дороги по улице И. Раззакова от улицы Киевской до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице А. Орозбекова от улицы Московской до улицы Киевской (с юга на север).

Также, одностороннее движение будет организовано на участках еще 2-х улиц:

- участок дороги по улице К. Акиева от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице К. Тыныстанова от улицы М. Фрунзе до улицы Ж.Боконбаева (с севера на юг).

Двустороннее движение будет организовано:

- участок дороги по улице Т. Кулатова от улицы И. Панфилова до улицы Я. Логвиненко;

- участок дороги по улице Ж. Боконбаева от проспекта Эркиндик до улицы Ю. Абдрахманова.


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URL: https://www.vb.kg/434606
Теги:
дороги, Бишкек
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