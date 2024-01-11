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ГКНБ задержаны активные сподвижники Ташова и Куренова

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ГКНБ КР задержаны активные сподвижники Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова в попытке государственного переворота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР выявлен факт подготовки организации на территории КР массовых беспорядков с последующим насильственным захватом власти со стороны И.Ташова и Т.Куренова (Т.Кудайберген уулу).

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.326, ч.1 и ст.245 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Насильственный захват власти", "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций".

На сегодняшний день И.Ташов и Т.Куренов скрываются от следствия и в рамках уголовного дела были объявлены в розыск.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены десятки сторонников и активных сподвижников И.Ташова и Т.Куренова из различных регионов страны, которые были в установленном порядке допрошены и дали исчерпывающие показания. В том числе, получена информация о финансировании подготовительных и организационных мероприятий со стороны И.Ташова.

Таким образом, задержаны отдельные ключевые фигуранты, в отношении которых получены подтверждающие данные об их причастности к преступным планам по свержению власти.

Так, гражданин "М.А.И." должен был выполнить роль координатора в Ошской и Жалал-Абадской областях, собрать и организовать людей для проведения массовых акций протеста по различным основаниям (любая социально-экономическая напряженность, проблемы ККМ, ЭТТН и др.), также в его задачи входит раздача денег и организация транспортировки людей в г.Бишкек.

Кроме того, доставлена из Таласской области и задержана гражданка "К.А.К.", основная функция которой заключалась в организации денежных переводов от различных людей в США. Более того, установлено несколько фактов перевода на ее имя денежных средств в крупном размере от И.Ташова.

По итогам проведенных обысков по местам жительства И.Ташова были обнаружены и изъяты значительные денежные средства, представительские автомашины класса люкс и другие материальные ценности.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию других лиц, причастных к организации государственного переворота".


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URL: https://www.vb.kg/434610
Теги:
ГКНБ, задержание, массовые беспорядки, Кыргызстан
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