ГКНБ задержал организаторов и исполнителей "земельной мафии"

На территории Сокулукского района Чуйской области, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УК КР "Коррупция" УК КР были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ организатор и исполнители "земельной мафии" Сокулукского района Чуйской области, состоящие из числа т.н. "гектарщиков" и ответственных работников Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр"). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В частности, под стражу были заключены:

1) "Ж.Н.К.", 1972 г.р., ур. Кара-Кульджинского района Ошской области, одна из т.н. "гектарщиц", организатор "земельной мафии" и коррупционной схемы, на территории Чуйской области владеет более 300 Га земель, которые оформлены на аффилированные лица;

2) "Ж.М.Ж.", 1975 г.р., ур. Ак-Талинского района Нарынской области, один из "гектарщиков", аффилированное лицо "Ж.Н.К.";

3) "Д.М.Э.", 1981 г.р., ур. Сокулукского района Чуйской области, ответственный работник Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр");

4) "А.Б.С.", 1972 г.р., ур. Сокулукского района Чуйской области, ответственный работник Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр");

5) "О.А.К.", 1965 г.р., ур. Аламудунского района Чуйской области, бывший начальник отдела Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр").

В ходе следствия установлена причастность ряда должностных лиц к незаконному оформлению 15 Га земель, расположенных на участке "ВОССТ-2" Сокулукского района Чуйской области на аффилированных лиц "Ж.Н.К.", являющейся гектарщицей, выступающей организатором "земельной мафии" и коррупционной схемы (15 Га распределена на 300 участков под ИЖС по 4 сотке, каждый из которых в среднем стоит по 8 тыс. долларов США, итого 2 млн. 400 тыс. долларов США). Кроме того, "Ж.Н.К." на территории Чуйской области через аффилированных лиц владеет более 300 Га земель (100 Га земель в Военно-Антоновском, а/а Сокулукского района и 200 Га ж/м "Рухий Мурас" Ысык-Атинского района), средняя стоимость которых оценивается в сумме 81 млн. долларов США, т.е. 7 млрд. 249 млн. 500 тыс. сомов.

При этом установлено наличие коррупционной схемы по незаконному выводу земельных участков как из государственной, так и частной собственности, с последующим незаконным присвоением их "земельной мафией" для реализации в целях личного обогащения.

В частности, коррупционная схема заключалась в сговоре ответственных работников Сокулукского филиала Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства (ранее ГУ "Кадастр"), ОМСУ, а также государственных и частных нотариусов, которые путем оформления фиктивных документов земельных участков на т.н. "мертвые души", в последующем выдавали государственные акты в пользу подставных лиц "земельной мафии" для реализации под ИЖС.

Следует отметить, что "Ж.Н.К." в целях ускорения возможности реализации незаконно полученных земельных участков, выступала организатором акций протеста с привлечением заинтересованной группы лиц из числа социально уязвимых слоев населения путем выплаты им денежных средств и обещания скорейшего оформления прав на земельные участки. Ввиду чего, весной-летом 2023 года, оплаченные "Ж.Н.К." протестующие в ходе массовых акций протеста перед зданием Кабинета Министров неоднократно выдвигали требования об ускорении трансформации всей территории "Восст-2" Сокулукского района.

В настоящее время органами национальной безопасности в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление аналогичных коррупционных схем на территории других районов Чуйской области.