Погода
$ 89.19 - 89.71
€ 97.45 - 98.45

ГКНБ задержал организаторов и исполнителей "земельной мафии"

391  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории Сокулукского района Чуйской области, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УК КР "Коррупция" УК КР были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ организатор и исполнители "земельной мафии" Сокулукского района Чуйской области, состоящие из числа т.н. "гектарщиков" и ответственных работников Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр"). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В частности, под стражу были заключены:

1) "Ж.Н.К.", 1972 г.р., ур. Кара-Кульджинского района Ошской области, одна из т.н. "гектарщиц", организатор "земельной мафии" и коррупционной схемы, на территории Чуйской области владеет более 300 Га земель, которые оформлены на аффилированные лица;

2) "Ж.М.Ж.", 1975 г.р., ур. Ак-Талинского района Нарынской области, один из "гектарщиков", аффилированное лицо "Ж.Н.К.";

3) "Д.М.Э.", 1981 г.р., ур. Сокулукского района Чуйской области, ответственный работник Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр");

4) "А.Б.С.", 1972 г.р., ур. Сокулукского района Чуйской области, ответственный работник Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр");

5) "О.А.К.", 1965 г.р., ур. Аламудунского района Чуйской области, бывший начальник отдела Сокулукского филиала СЗР при МСХ КР (ранее ГУ "Кадастр").

В ходе следствия установлена причастность ряда должностных лиц к незаконному оформлению 15 Га земель, расположенных на участке "ВОССТ-2" Сокулукского района Чуйской области на аффилированных лиц "Ж.Н.К.", являющейся гектарщицей, выступающей организатором "земельной мафии" и коррупционной схемы (15 Га распределена на 300 участков под ИЖС по 4 сотке, каждый из которых в среднем стоит по 8 тыс. долларов США, итого 2 млн. 400 тыс. долларов США). Кроме того, "Ж.Н.К." на территории Чуйской области через аффилированных лиц владеет более 300 Га земель (100 Га земель в Военно-Антоновском, а/а Сокулукского района и 200 Га ж/м "Рухий Мурас" Ысык-Атинского района), средняя стоимость которых оценивается в сумме 81 млн. долларов США, т.е. 7 млрд. 249 млн. 500 тыс. сомов.

При этом установлено наличие коррупционной схемы по незаконному выводу земельных участков как из государственной, так и частной собственности, с последующим незаконным присвоением их "земельной мафией" для реализации в целях личного обогащения.

В частности, коррупционная схема заключалась в сговоре ответственных работников Сокулукского филиала Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства (ранее ГУ "Кадастр"), ОМСУ, а также государственных и частных нотариусов, которые путем оформления фиктивных документов земельных участков на т.н. "мертвые души", в последующем выдавали государственные акты в пользу подставных лиц "земельной мафии" для реализации под ИЖС.

Следует отметить, что "Ж.Н.К." в целях ускорения возможности реализации незаконно полученных земельных участков, выступала организатором акций протеста с привлечением заинтересованной группы лиц из числа социально уязвимых слоев населения путем выплаты им денежных средств и обещания скорейшего оформления прав на земельные участки. Ввиду чего, весной-летом 2023 года, оплаченные "Ж.Н.К." протестующие в ходе массовых акций протеста перед зданием Кабинета Министров неоднократно выдвигали требования об ускорении трансформации всей территории "Восст-2" Сокулукского района.

В настоящее время органами национальной безопасности в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление аналогичных коррупционных схем на территории других районов Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434624
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, коррупция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  