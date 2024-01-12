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В Бишкеке будут установлены "умные" светофоры

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке будут установлены "умные" светофоры. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом проводимых работ по реконструкции светофорных объектов и поручил завершить работы в установленные сроки. Особенность "умных светофоров" - автоматизированный подсчет и регулировка потока автомобилей, способность автономной работы до 4-5 часов в случае отключения электричества, энергоэффективность (автоматическая регулировка уровня яркости в зависимости от времени суток).

Проект уже начался на трех улицах - Токомбаева, Байтик Баатыра и Абдрахманова.

Отметим, на первом этапе, датчики будут установлены на 21 перекрестке, а далее на 100 перекрестках столицы.

В целом же, систему планируется внедрить по всему городу - около 350 перекрестков, на которых будут установлены соответствующие датчики, которые будут считать поток транспортных средств.

Внедрение АСУДД позволит снизить пробки, сократить время на дороге и создаст комфортные условия для водителей и жителей города.


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URL: https://www.vb.kg/434625
Теги:
светофоры, Бишкек
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