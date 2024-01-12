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В Оше началась реализация третьего этапа по обеспечению чистой водой

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В Оше дан старт проекта "Головное водозаборное сооружение в пойме реки Ак-Буура на участке Данги" (водопроводной линии протяженностью 2400 м диаметром 1000 мм в две нити до существующей плотины в селе Толойкон). Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, с началом работ на месте ознакомился мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, который дал поручения провести работы на самом высоком уровне, согласно утвержденному графику.

Проект включает строительство дамбы высотой 7 м на участке Данги (1 этап) и строительство водопроводной линии протяженностью 2400 м (2 этап). Завершение работа запланировано на август текущего года.

Реализация данного проекта проводится при поддержке Азиатского банка развития (АБР) с целью проведения забора воды до селе опасного участка в селе Озгур выше по течению реки Ак-Буура.

В связи с систематическим ростом населения и увеличением территории города Ош потребность в чистой воде будет возрастать с каждым днем.

С реализацией данного проекта будет обеспечено водоснабжение жителей города Ош в период обильных дождей, схода паводков и селей.


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URL: https://www.vb.kg/434627
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