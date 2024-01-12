Погода
$ 89.19 - 89.71
€ 97.45 - 98.45

Ни слова о кыргызском флаге

1044  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Что о нем говорить? Страсти вокруг обновленного символа кыргызской государственности вроде бы улеглись. Новый символ развевается над государственными учреждениями, символично поднятый в момент наступления нового года…

С символизмом на этом можно было бы и закончить. Тем более что "символистами" в Кыргызстане оказались многие чиновники и госмужи, готовые подменить символами истинное чувство патриотизма. Есть в русском языке такое выражение – квасной патриотизм. Означает оно упрямое, тупое пристрастие к мелочам национального быта. Это не имеет ничего общего с настоящей любовью к родине. "Патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед", - так считает российский президент Владимир Путин. Пожалуй, так и есть. Ни убавить, ни прибавить.

Цепляясь за старый флаг как символ уходящего Кыргызстана – что имели в виду здешние псевдопатриоты? Спроси любого из них: желаете ли вы родной стране развития и процветания? Ответят – да. Готовы ли вы поддержать реформы, направленные на развитие государства? Наверняка тоже ответят – да, хотя, как показывает ситуация с флагом, не готовы.

Раз уж никуда нам не деться от символов, скажем так: слегка подправленный флаг Кыргызской Республики – символ ее возрождения, обновления и того, что она отныне идет по новому пути. Особо приближенные к "верхам" вчера еще обеими руками голосовали "за". А как дошло до дела… Кто-то притормозил, не сумев вовремя перестроиться и повести себя, как подобает государственному деятелю, - донести до народа суть изменения флага. Кто-то помчался впереди паровоза, прилепив себе на аватарку в соцсетях совсем не тот флаг, что был официально утвержден…

Многие ругают Камчыбека Ташиева за излишнюю резкость. А ведь пока он не стукнул кулаком по столу и не ткнул пальцем в утвержденный образец государственного флага – чехарда продолжалась.

Кыргызская "элита" снова показала себя не с лучшей стороны. Суть такова: "ничего не понимаем, но не согласны". Или, наоборот: "ничего не понимаем, но заранее согласны со всем, даже с тем, что неправильно поняли". Это – собственно, все, что надо знать о кыргызской элите, которая сейчас подлежит такому же обновлению, как государственный флаг. Разброд и шатание, неспособность осмыслить происходящие перемены, метание из крайности в крайность – это тоже она, кыргызская устаревшая "элита". На которую волей-неволей равняется народ.

Замена флага показала неутешительное: к реформам граждане Кыргызстана не готовы. Правда, не все поголовно граждане. Спортсмены, которые сначала настороженно отнеслись к новому дизайну флага, в конце концов признались, что профессиональный спорт далек от политических игр и интриг. И, выступая за честь Кыргызстана, чемпион будет рад поднятию флага Кыргызской Республики – даже если на нем солнце с прямыми лучами, а не волнистыми, как прежде.

Видные политические деятели, на которых, возможно, делали ставку противники нового флага (читай – противники любых новшеств), тоже себя проявили – тем, что никак себя не проявили. Казалось бы – лови момент, лови удачу! Определенные силы баламутят народ, подталкивая его к массовому выражению недовольства; остается только возглавить толпу недовольных и несогласных – и, вполне возможно, окажешься на коне! Но нет. Даже мятежный Алмазбек Атамбаев через приближенных передал, что стране сейчас в первую очередь нужна стабильность, и попросил не поддаваться провокациям.

Политики, обладающие некой мудростью и способностью анализировать происходящие события, не гонят волну и не цепляются за новый флаг как за возможность разжечь людское недовольство и въехать на нем в президентский рай. И это – плюс.

Другой плюс: как бы там ни было, а ситуация с флагом выявила высокий неистребимый патриотизм кыргызского народа. Задумавшись о смене флага, президент ни в коем случае не пытался проверить, насколько сильно в кыргызстанцах это неведомое многим чувство патриотизма. Но настало время признать: наш народ – едва ли не самый патриотичный в мире, готовый до конца отстаивать символы государства. Другое дело, что никто ему, народу, вовремя не объяснил: символы – это одно, а Родина – нечто совсем другое.

И еще. Каждый флаг, прежде чем превратиться в подлинный символ, должен пройти боевое крещение. Новый флаг это крещение прошел. Выдержал жестокую информационную войну, направленную на дискредитацию и его, и тех, кто его внедрял. Так что поклонники символики и символизма могут быть совершенно спокойны: Кыргызстан снова под надежной защитой талисмана-оберега – не поменявшего ни концепцию, ни направление, ни девиз.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434629
Теги:
президент, реформы, стратегия развития, флаг, Кыргызстан, Псевдопатриоты, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  