Ни слова о кыргызском флаге

Что о нем говорить? Страсти вокруг обновленного символа кыргызской государственности вроде бы улеглись. Новый символ развевается над государственными учреждениями, символично поднятый в момент наступления нового года…

С символизмом на этом можно было бы и закончить. Тем более что "символистами" в Кыргызстане оказались многие чиновники и госмужи, готовые подменить символами истинное чувство патриотизма. Есть в русском языке такое выражение – квасной патриотизм. Означает оно упрямое, тупое пристрастие к мелочам национального быта. Это не имеет ничего общего с настоящей любовью к родине. "Патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед", - так считает российский президент Владимир Путин. Пожалуй, так и есть. Ни убавить, ни прибавить.

Цепляясь за старый флаг как символ уходящего Кыргызстана – что имели в виду здешние псевдопатриоты? Спроси любого из них: желаете ли вы родной стране развития и процветания? Ответят – да. Готовы ли вы поддержать реформы, направленные на развитие государства? Наверняка тоже ответят – да, хотя, как показывает ситуация с флагом, не готовы.

Раз уж никуда нам не деться от символов, скажем так: слегка подправленный флаг Кыргызской Республики – символ ее возрождения, обновления и того, что она отныне идет по новому пути. Особо приближенные к "верхам" вчера еще обеими руками голосовали "за". А как дошло до дела… Кто-то притормозил, не сумев вовремя перестроиться и повести себя, как подобает государственному деятелю, - донести до народа суть изменения флага. Кто-то помчался впереди паровоза, прилепив себе на аватарку в соцсетях совсем не тот флаг, что был официально утвержден…

Многие ругают Камчыбека Ташиева за излишнюю резкость. А ведь пока он не стукнул кулаком по столу и не ткнул пальцем в утвержденный образец государственного флага – чехарда продолжалась.

Кыргызская "элита" снова показала себя не с лучшей стороны. Суть такова: "ничего не понимаем, но не согласны". Или, наоборот: "ничего не понимаем, но заранее согласны со всем, даже с тем, что неправильно поняли". Это – собственно, все, что надо знать о кыргызской элите, которая сейчас подлежит такому же обновлению, как государственный флаг. Разброд и шатание, неспособность осмыслить происходящие перемены, метание из крайности в крайность – это тоже она, кыргызская устаревшая "элита". На которую волей-неволей равняется народ.

Замена флага показала неутешительное: к реформам граждане Кыргызстана не готовы. Правда, не все поголовно граждане. Спортсмены, которые сначала настороженно отнеслись к новому дизайну флага, в конце концов признались, что профессиональный спорт далек от политических игр и интриг. И, выступая за честь Кыргызстана, чемпион будет рад поднятию флага Кыргызской Республики – даже если на нем солнце с прямыми лучами, а не волнистыми, как прежде.

Видные политические деятели, на которых, возможно, делали ставку противники нового флага (читай – противники любых новшеств), тоже себя проявили – тем, что никак себя не проявили. Казалось бы – лови момент, лови удачу! Определенные силы баламутят народ, подталкивая его к массовому выражению недовольства; остается только возглавить толпу недовольных и несогласных – и, вполне возможно, окажешься на коне! Но нет. Даже мятежный Алмазбек Атамбаев через приближенных передал, что стране сейчас в первую очередь нужна стабильность, и попросил не поддаваться провокациям.

Политики, обладающие некой мудростью и способностью анализировать происходящие события, не гонят волну и не цепляются за новый флаг как за возможность разжечь людское недовольство и въехать на нем в президентский рай. И это – плюс.

Другой плюс: как бы там ни было, а ситуация с флагом выявила высокий неистребимый патриотизм кыргызского народа. Задумавшись о смене флага, президент ни в коем случае не пытался проверить, насколько сильно в кыргызстанцах это неведомое многим чувство патриотизма. Но настало время признать: наш народ – едва ли не самый патриотичный в мире, готовый до конца отстаивать символы государства. Другое дело, что никто ему, народу, вовремя не объяснил: символы – это одно, а Родина – нечто совсем другое.

И еще. Каждый флаг, прежде чем превратиться в подлинный символ, должен пройти боевое крещение. Новый флаг это крещение прошел. Выдержал жестокую информационную войну, направленную на дискредитацию и его, и тех, кто его внедрял. Так что поклонники символики и символизма могут быть совершенно спокойны: Кыргызстан снова под надежной защитой талисмана-оберега – не поменявшего ни концепцию, ни направление, ни девиз.