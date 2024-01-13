В Бишкеке в выходные дни будут проходить ярмарки

В Бишкеке 13-14 января пройдут сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить каждые выходные. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, цель ярмарок - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Минсельхоз приглашает желающих принять участие на ярмарке и просит обращаться по номеру телефона 0555 34 60 60

Ярмарка будет проходить в Первомайском районе - с 8:00 до 18:00 на улице Раззакова между Киевской и Токтогула.