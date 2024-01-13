В Кыргызстане почти 9 тысяч предпринимателей получили беспроцентные кредиты

В рамках проекта "Экстренная поддержка микро, малых и средних предприятий" на 1 января 2024 года в Кыргызстане были выданы беспроцентные кредиты на общую сумму в 5 миллиардов 921 миллионов 785 тысяч 918 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

Получили же кредиты 8 тысяч 929 предпринимателей Кыргызстана.

По 1-ой категории (до 1 млн сомов) получили 7 тысяч 788 предпринимателей на общую сумму 4 млрд 219 млн 320 тысяч 243 сома.

По 2-ой категории (до 3 млн сомов) получили 1141 предпринимателей на общую сумму 1 млрд 702 млн 465 тысяч 675 сомов.

Проект реализуется по всей территории Кыргызской Республики до июля 2027 года.

Отметим, что проект финансируется Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций Китая.