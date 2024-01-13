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Умер один из создателей вакцины против ковида "Спутник-V"

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Один из авторов векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина "Спутник-V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан "Спутник", – сказал Гинцбург.

По его словам, по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам Гинцбург советовался с Народицким. Церемония прощания с ученым пройдет 13 января в траурном зале Центральной клинической больницы.

Народицкий работал в Центре им. Гамалеи с 2002 г. занимал должность главного научного сотрудника, а также заведовал отделом генетики и молекулярной биологии бактерий. В 2017 г. Народицкий был назначен заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/434636
Теги:
COVID-19
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