Умер один из создателей вакцины против ковида "Спутник-V"

Один из авторов векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина "Спутник-V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан "Спутник", – сказал Гинцбург.

По его словам, по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам Гинцбург советовался с Народицким. Церемония прощания с ученым пройдет 13 января в траурном зале Центральной клинической больницы.

Народицкий работал в Центре им. Гамалеи с 2002 г. занимал должность главного научного сотрудника, а также заведовал отделом генетики и молекулярной биологии бактерий. В 2017 г. Народицкий был назначен заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.

Источник: Ведомости