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ГНС запускает акцию по требованию кассовых чеков вместо лотереи

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- Назгуль Абдыразакова
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Завершилась стимулирующая лотерея Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!", а вместо нее будет запущена грандиозная акция по требованию кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, Налоговая служба призывает граждан требовать и собирать кассовые чеки при каждой покупке товаров или услуг. Приложение "Салык чек" останется надежным инструментом для сканирования кассовых чеков.

В ближайшее время ГНС представит подробности новой акции, включая условия участия и перечень призов.

Напомним, что в 2023 году Налоговая служба провела два этапа розыгрыша лотереи, в ходе которых было разыграно 2376 ценных призов. Среди них – 10 квартир, 20 электромобилей и 6 путевок за границу.


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URL: https://www.vb.kg/434638
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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