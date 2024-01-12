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Сбежавший Эмил Жамгырчиев сам пришел в ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутат ЖК Эмил Жамгырчиев явился в ГКНБ, где он был допрошен в качестве подозреваемого в присутствии его адвоката. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С Жамгырчиева было взято обязательство о явке в органы следствия и он был отпущен.

В настоящее время следствие по делу о незаконном переходе государственной границы депутатом Жамгырчиевым находится на завершающем этапе, в ближайшее время в установленном порядке будет окончено и направлено в судебные органы для рассмотрения по существу.

Как известно, 10 января текущего года Жогорку Кенеш КР дал согласие на привлечение депутата парламента Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности по фактам незаконного пересечения Государственной границы Кыргызской Республики.

Однако, 9 января 2024 года депутат Жамгырчиев до принятия депутатами ЖК указанного решения сбежал из здания парламента, выпрыгнув со второго этажа.

При этом, 10 января 2024 года в ходе обсуждения на заседании парламента страны итогов работы депутатской комиссии по делу

Жамгырчиева председатель ГКНБ Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев заявил, что депутат не будет задержан в случае добровольной явки в органы следствия.

Более того, 12 января 2024 года ГКНБ в адрес спикера парламента и лидера депутатской фракции "Альянс" были направлены обращения с просьбой оказать содействие в обеспечении участия депутата Эмиля Жамгырчиева в следственных действиях и отсутствия в повестке вопроса его задержания.


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URL: https://www.vb.kg/434640
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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