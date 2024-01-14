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В ноябре 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан 191,2 млн долларов

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- Светлана Лаптева
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В ноябре прошлого года мигранты перевели в Кыргызстан 191,2 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк Кыргызстана.

По его данным, по сравнению с ноябрем 2022 года приток сократился в 1,2 раза, или на 20%. Тогда по системам денежных переводов в страну поступило 239,3 млн долларов.

Около 93% поступивших в ноябре денег приходится на Россию - 178,6 млн долларов. По сравнению с тем же месяцем позапрошлого года показатель упал на 20,2%. Из других стран СНГ поступило 0,6 млн долларов.

Объем переводов из стран дальнего зарубежья в ноябре составил 12 млн долларов. Около 26% (3,1 млн долларов) физлица перевели в Кыргызстан из США. В ноябре прошлого года из стран дальнего зарубежья поступило 12,4 млн долларов, или на 3,2% меньше.

Всего с января по ноябрь 2023 года в страну по системам денежных переводов поступило 1 млрд 803,11 млн долларов, что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За 11 месяцев позапрошлого года объем переводов физлиц составил 2 млрд 737,81 млн долларов.


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URL: https://www.vb.kg/434643
Теги:
трудовая миграция, Кыргызстан, деньги, экономика, Нацбанк Кыргызской республики
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