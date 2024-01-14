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Компании из Кыргызстана активизировались на Белорусской бирже

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- Светлана Лаптева
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В 2023 году сумма сделок, которые предприятия из Кыргызстана заключили на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), выросла в полтора раза. Пока в основном за счет закупок белорусской продукции. Но в ближайшее время Кыргызстан начнет активно торговать на бирже своими товарами, сообщает пресс-служба БУТБ.

Как заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, в прошлом году рост биржевого товарооборота двух стран был связан в основном с закупкой кыргызскими компаниями белорусского сахара и пиломатериалов. При этом экспортные возможности белорусской биржи они не использовали.

Ситуация должна измениться в 2024 году. Недавно БУТБ посетил посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрбол Султанбаев. В ходе встречи с руководством биржи он сообщил, что Кыргызстан планирует использовать торговую площадку и для продажи своих товаров. В первую очередь речь идет о сельхозпродукции.

В прошлом году белорусский вице-премьер Анатолий Сивак сообщал, что в 2022 году товарооборот двух стран превысил $160 млн и вырос к 2021 году на 65%. За первое полугодие 2023-го также был зафиксирован рост на $19 млн к аналогичному периоду 2022-го.

Беларусь продает в Кыргызстан многие товары. Например, молочку, а также промышленную продукцию. Одним из самых крупных совместных проектов является начало производства лифтов "Могилевлифтмаш" на площадке одного из кыргызских предприятий.

Источник: officelife.media


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URL: https://www.vb.kg/434647
Теги:
Беларусь, сотрудничество, Кыргызстан
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