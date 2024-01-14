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В Жайылском районе приостановлена деятельность скотного рынка

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На основании поручения министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева и предписаний Ветеринарной службы, распоряжения главы-акима государственной администрации Жайылского района, за несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям, деятельность скотного рынка "Эркин" в городе Кара-Балта Жайылского района приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, Бакыт Торобаев на совещании с полномочными представителями президента Кыргызской Республики в областях и главами-акимами районных государственных администраций поставил ряд поручений руководителям областей и районов. Среди них - поддержание стабильного эпизоотического обстановка и обеспечение пищевой безопасности на территории страны.

Местные власти выделили землю для строительства нового скотного рынка, отвечающего ветеринарно-санитарным требованиям, и были достигнуты договоренности с инвесторами. В ближайшие дни начнутся строительные работы на новом скотном рынке.


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URL: https://www.vb.kg/434650
Теги:
Кара-Балта, рынок, животные, Минсельхоз
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