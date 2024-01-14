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Российский продюсер не будет снимать голливудский фильм в Ала-Арче

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Российский продюсер, режиссер и сценарист Леонид Хромов принял решение о том, что не будет снимать первую часть своей голливудской кинотетралогии (четыре полнометражных фильма) "Небоскреб на необитаемом острове" в Ала-Арче. Об этом сообщает продюсерская компания Velconte Entertainment.

По ее данным, ранее продюсер планировал снять часть сцен в ущелье Ала-Арча.

Хромов недавно переписал сценарий фильма, поэтому появились новые локации. Съемки пройдут в США, Новой Зеландии и на Багамских островах. Кроме того, поменялся актерский состав. На главную роль предварительно был утвержден американский актер Alex Diehl, известен по сериалам Star Trek: Picard (2020-2023) и Chicago PD (2019). На другие ключевые роли будут утверждены известные и не очень известные голливудские актеры.

На данный момент фильм находится в стадии pre-production и ведутся активные переговоры с инвесторами. По предварительной информации, выход фильма в мировой кинопрокат планируется в конце 2025 года. Фильм выйдет на английском языке, а для рынка СНГ будет выполнен профессиональный дубляж на русский язык. Бюджет первой части франшизы составит более 20 млн долларов. Весь проект оценивается в более чем 1 млрд долларов с учетом затрат на маркетинг.

По сюжету миллиардер после смерти любимой жены начинает терять интерес к жизни. Чтобы окончательно не уйти в депрессию, он решает построить самый высокий небоскреб в мире на необитаемом острове, но в процессе реализации своего амбициозного проекта приобретает недоброжелателей, которые хотят помешать ему осуществить задуманное.

Напомним, что Леонид Хромов является уроженцем г. Фрунзе (ныне Бишкек). На данный момент проживает в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/434651
Теги:
кино, Россия, Чуйская область
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