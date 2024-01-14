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В 2023 году ГТС выявила более 6000 нарушений таможенного законодательства

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За 12 месяцев 2023 года подразделениями таможенной службы по борьбе с контрабандой выявлено 6 243 факта правонарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства, где сумма выявленного ущерба составила 1,2 млрд сом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По выявленным фактам заведены 5 978 дел о правонарушениях, по результатам рассмотрения которых:

- взыскано штрафов на сумму 45,3 млн сомов

- уплачено 369,5 млн сомов таможенных платежей в рамках дел о правонарушениях и профилактических мероприятий

Передано 265 материалов по фактам таможенных преступлений, по которым возмещен ущерб на сумму 345,1 млн сомов.

На 170,5 млн сомов возросла итоговая сумма дополнительных поступлений в бюджет, если за 12 месяцев 2022 года сумма дополнительных поступлений составляла 589,4 млн сома, то в отчетном периоде 2023 года данный показатель составил 760 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/434652
Теги:
ГТС, Кыргызстан, таможня
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