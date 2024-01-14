Глава аэропорта "Манас" так и не извинился перед паломниками

Житель Бишкека пожаловался на организацию работы международного аэропорта "Манас". По его словам, паломники из Кыргызстана ожидали свой рейс "Бишкек-Джидда" сначала в автобусе 20 минут, потом возле трапа 10 минут, сообщает СМИ.

При этом все пассажиры были в ихраме (ихрамом называют два куска ткани, которые набрасывают на себя паломники-мужчины, для женщин ихрамом является их обычная одежда). Дело, напомним, происходит зимой.

Горожанин сообщает, что инцидент произошел 13 января в 11.00 часов.

Стоит отметить, что аналогичные случаи происходят и в других странах, но чаще всего руководство аэропортов приносят свои извинения перед пассажирами за подобного рода неудобства. В нашем же случае председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов не посчитал нужным извиниться за то, что заставил паломников, на многих из которых была накинута одна ткань, держать на морозе.