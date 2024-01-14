Погода
$ 89.15 - 89.70
€ 97.10 - 98.05

Глава аэропорта "Манас" так и не извинился перед паломниками

408  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель Бишкека пожаловался на организацию работы международного аэропорта "Манас". По его словам, паломники из Кыргызстана ожидали свой рейс "Бишкек-Джидда" сначала в автобусе 20 минут, потом возле трапа 10 минут, сообщает СМИ.

При этом все пассажиры были в ихраме (ихрамом называют два куска ткани, которые набрасывают на себя паломники-мужчины, для женщин ихрамом является их обычная одежда). Дело, напомним, происходит зимой.

Горожанин сообщает, что инцидент произошел 13 января в 11.00 часов.

Стоит отметить, что аналогичные случаи происходят и в других странах, но чаще всего руководство аэропортов приносят свои извинения перед пассажирами за подобного рода неудобства. В нашем же случае председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов не посчитал нужным извиниться за то, что заставил паломников, на многих из которых была накинута одна ткань, держать на морозе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434658
Теги:
ислам, Кыргызстан, скандал, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  