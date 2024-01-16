Забытый герой: Кыргызстанец Ефрем Попушин закрыл собой амбразуру

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с редакцией vb.kg и Министерством обороны Кыргызстана - в рамках проекта "Кыргыз Жараны" проводит акцию памяти "День подвига". Мы хотим рассказывать о подвигах воинов во время ВОВ, призванных из Киргизской ССР. Один из них Ефрем Пантелеевич Попушин из села Таш-Мойнок 12 января 1942 года закрыл собой амбразуру под Сталинградом.

Поиск и память

Ефрем Попушин (в некоторых документах указано Папушин, Пашутин ) уходил на фронт из села "Горный Орел" (ныне село "Прохладное") Таш-Мойнокского айыл окмоту. Он закрыл собой амбразуру во время контратаки под Сталинградом. При этом, он не награжден за этот подвиг, и ему не установлена мемориальная табличка по месту подвига и призыва.

Вот что известно по ситуации. Несколько лет назад Поисковое движение Кыргызстана инициировало проведение акции "кыргызстанцы- подвиг самопожертвования", и были удивлены, что о многих героях в Кыргызстане не знают, не помнят, нет материалов. Еще бы - в школах всего 2 часа определено за школьный курс истории на изучение истории 2-ой мировой войны. А проведение уроков мужества к праздникам - не восполняет пробелы.

- В тот год мы приглашали в Кыргызстан, в военный институт и суворовское училище, а также в село Чоктол - родину Акматши Тюменбаева - эксперта по теме подвиг самопожертвования, в прошлом следователя МВД Сергея Звягина. Когда он рассказал о том, что таких подвигов насчитывается около 400, и когда как следователь, он очень подробно остановился на сути самого подвига самопожертвования - многие военнослужащие, курсанты, суворовцы, возможно, впервые задумались о чем речь. Человек, закрывая собой пулемет, дзот или дот, сберегает жизни своих товарищей-однополчан. Пока стреляющий пытается отбросить тело героя, у атакующих есть время подняться в атаку, выполнить приказ - занять линию окопов противника. Ценой своей жизни.

Большинство из них погибали, но были и выжившие, среди героев были женщины и совсем дети - подростки-партизаны, сыны полков. Были и те, кто дважды накрывал собой огненное гнездо.

Во время акции в Кыргызстане - во время встреч с военными, молодежью, с обычными людьми все признавали, что такой подвиг - верх солдатского мужества. И я горжусь, что среди тех слушателей в военном институте был и герой событий на кыргызско-таджикской границе, который взорвал себя, давая возможность своим товарищам и мирным жителям уйти в безопасное место.

На момент встречи с экспертом из Москвы у нас у же были свои имена и фамилии героев, которые мы перепроверяли. Не только Чолпонбай Тулебердиев, но и другие - Николай Гурин, Акматша Тюменбаев, Исмаилбек Таранчиев. Поисковики "Наша Победа-Биздин Жениш" всем миром собирали средства, изготавливали мемориальные таблички для установки на месте подвига или рождения.

О том что наш земляк совершил подвиг под Сталинградом рассказал Сергей Звягин, но ни точной фамилии и других данных не назвал.

И как же мы были рады, когда после нескольких дней "зависания" в базах данных, сравнительных поисков, удалось найти упоминание о подвиге Ефрема Пашутина. Он был упомянут в списке воинов, совершивших подвиг самопожертвования в Сталинградской битве. К сожалению, до сих пор не удалось установить автора того исследования, несмотря на массу запросов в ЦАМО. Минобороны РФ, в Волгоград. Но в тех строчках какой-то неравнодушный человек делал запросы, по крупицам собирал документы, и главное - собрал подробности. Подробности для нас - для сохранения памяти о подвиге и о человеке", - рассказывают представители поискового движения "Наша Победа-Биздин Жениш".

Что же мы знаем?

В начале декабря 1942 года в состав фронта из 24-й армии поступила 173-я стрелковая дивизия, имевшая славные боевые традиции и хорошо обученный личный состав. Она была поставлена на самый важный участок – под Казачий Курган - высота 126,7.

28 декабря 1942 года Казачий курган был взят силами 173-й стрелковой .дивизии и 91-й танковой бригады в течение одного часа. Бросая раненных и технику, немцы отступили. Три раза в течение ночи они потом пытались контратаковать, но безрезультатно. Отбив противника, 173-я стрелковая дивизия осуществила смелый маневр в сторону Карповки, срезав западный выступ в обороне противника.

12 января 1943 года дивизия продолжила наступление на Карповку и на хутор Дмитриевка. В ходе боя подразделение 1311-го стр. полка были остановлены огнем дзота. Стрелок этого полка рядовой Попушин Ефрем Пантелеевич пополз по направлению к огневой точке. Во время движения к ней был ранен, но упорно продолжал ползти вперед. Подобрался к дзоту, поднялся во весь рост и бросился на амбразуру. Пулемет перестал стрелять. Пехота продолжила атаку и выполнила поставленную задачу. Где точно совершен подвиг и где похоронен Попушин долго было неизвестно, пока не пришло в Волгоградский облвоенкомат письмо из ЦАМО СССР, в котором сказано, что "рядовой Попушин Ефрем Пантелеевич , 1910 года рождения, уроженец Ворошиловского района Фрунзенской области, погиб 12 января 1943 года и захоронен в хуторе Дмитриевка Сталинградской области."

Кроме того, удалось узнать, что не задолго до гибели, он был награжден медалью "За боевые заслуги", которую ему не успели вручить. Почему забытым оказался солдат, ценою своей жизни спасший товарищей и способствовавший выполнению боевой задачи?"

Вот такая история подвига. Мы провели поиск и сверку уже здесь по Кыргызстану. С представителем Аламединского РВК нашли его в книге призыва - большой амбарной книге, где записано: "Ефрем Пантелеевич Попушин, 1910 года рождения. из села Горный Орел".

Поиск родных велся с 2015 года, выяснилось что у него были жена и дочь, которые уже умерли. Фото также не было найдено. Однажды позвонила дальняя родственница, пообещала все посмотреть в старом доме, но потом сообщила, что ничего найти не удалось. А на встречу не пришла. Возможно, после публикации этого материала что-нибудь да вспомнит. Любая информация в таких историях важна, и кто-то должен сохранять память. раз родных не осталось.

Поисковики снова, теперь уже в 2024 году обращаются за помощью к землякам героя – возможно где-то у кого-то в семейных архивах хранится фотография героя. Возможно, о нем что-то известно по месту его рождения в Казахстане? Предполагается, что он работал почтальоном. Одна из односельчанок из села Горный Орел запомнила его сидящим на телеге с сумкой, но может он был и бригадиром.

Поисковики связались со своими коллегами по Волгоградской области и нашли место захоронения героя. Планируется установка мемориальной доски по месту гибели нашего земляка в Сталинградской (ныне Волгоградской области), но для увековечивания необходима фотография Попушина Ефрема Пантелеевича.

За свой подвиг солдат не награжден и эту несправедливость очень важно устранить. Было бы правильно удостоверение к медали запросить в Миноборны России и передать в школьный музей в селе Беш-Кунгей. В селе Горный Орел нет школы, а школа и музей есть в селе Беш-Кунгей, в котором родился и вырос другой герой, повторивший подвиг Николая Гастелло, Исмаилбек Таранчиев. Напомним, его награждения долго добивались его односельчане и однополчане, и только в 1991 году награда нашла своего героя.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" продолжает собирать информацию о героях, совершивших подвиг самопожертвования во время Великой Отечественной войны. И если вы знаете, таких героев, то напишите нам: ptahasvet@mail.ru или по свяжитесь телефону +995-555-923603.