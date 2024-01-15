Наиболее продуктивная неделя января. Гороскоп с 15 по 21 января

Наиболее продуктивная неделя января. Луна будет расти в течение всей недели, и энергия растущей Луны поможет достичь желанных целей. Самое время давать старт новым проектам, регистрировать компании, заниматься инвестициями. Вся неделя подходит для отправки посылок и различных грузов. Лишь в отношениях во второй половине недели появится нотки фальши. Будьте осмотрительнее, особенно с новыми знакомствами, возникающими с четверга по воскресенье. В это время воздержитесь от алкоголя.

Овен – заметный успех вас ожидает в карьере. Поддержка влиятельных людей, важные советы различных знакомых, позволит найти решение давно наболевших вопросов. Благодаря вашим хлопотам удастся получить необходимые документы, а также существенно увеличить доходы. Сообщения от знакомых, развлекательные поездки, амурные знакомства будут отвлекать, внося в жизнь хаос и неразбериху. Поберегите здоровье.

Телец – продолжится серия значимых поездок и встреч. Поначалу будет казаться что всё это праздное времяпровождение, но в действительности каждый совет, каждое знакомство сыграют важную роль в жизни. Достигнутые деловые договорённости реализуются в полной мере, а полученные знания пригодятся. В какой-то момент серьёзность и значимость наскучат. Захочется веселья и трат. Покупки и траты на развлечения пока не желательны. Вы рискуете впустую провести время в магазинах и на вечеринках.

Близнецы – пол лежачий камень вода не течёт и дела сами собой не решаться. Постарайтесь попасть на приём к руководство и в различные инстанции для решения наболевших вопросов, получения документов. Постарайтесь в срок и в точности выполнить полученные поручения. Благодаря стараниям и расторопности вы многое сделаете, пополните казну, продвинетесь по карьерной лестнице. Полагаться на содействие знакомых и деловых партнёров не имеет смысла. Дальше обещаний дело может не пойти.

Рак – полезно расширить круг общения, как благодаря новым знакомствам, так и за счёт возобновления давних деловых и дружеских отношений. Благодаря разности взглядов и подходу различных знакомых, вы сможете обнаружить свои ошибки, мешавшие развитию давних проектов, а также понять, в каком направлении двигаться. Свежие идеи и предложения помогут определиться с дальнейшей жизненной стратегии, включающей и дальние поездки. Возможно появление новых увлечений и хобби.

Лев – всецело посвятите себя работе, а если и появится хоть минута свободного времени, уделите его здоровью. Созданные на этой неделе задел позволит создать хороший задел в карьере, который будет обеспечивать доходами в течение года. Но, для того чтобы занять более презентабельное место под солнцем, важно изрядно поработать, даже если вы владелец собственного бизнеса. Поставив дела на стабильные рельсы, займитесь профилактическими процедурами, посещением спа салонов. От вечеринок и шопинга пока стоит держаться в стороне.

Дева – вы обнаружите в себе нереализованный творческий и деловой потенциал. Поделившись своими идеями, вы найдёте людей, готовых начать сотрудничество с вами. Некоторые договора будут заключены немедленно, а другие в ближайшем будущем. Огромное влияние на вас окажут выставки, конференции и прочие подобные мероприятия, на которых вы случайно окажетесь. Вы будете желанным гостем и на различных вечеринках, что расширит круг общения и разнообразит личную жизнь.

Весы – общение с домочадцами натолкнёт на интересные мысли, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Меняйте интерьер в доме, займитесь ремонтом и любимым делом. Хобби, вместе с полученной дополнительной работой начнёт приносить хорошие доходы, если вы не промедлите с принятием решений. Совместный с домочадцами шопинг окажется более чем продуктивным. Выгодно потратив деньги, вы обновите гардероб и весело проведёте время.

Скорпион – приготовьтесь к насыщенной неделе. Поездки, общение, деловые и дружеские встречи, а также учёба заполнят всё свободное время. Зато вы пополните багаж знаний, получите полезную информацию в процессе общения и ваши шаги как в карьере, так и в личных отношениях будут оправданными. Положительно решатся вопросы и с дальними поездками. От покупок и развлечений лучше воздержаться, поскольку вы рискуете потерять контроль над эмоциями и спустить все свои сбережения.

Стрелец – опустевшая за праздники казна нуждается в пополнении, и вы с этой задачей благополучно справитесь. Незапланированная работа окажется несложной, но доходной и в ваших кошельках появятся свободные деньги, которые пригодятся для реализации задуманного. Можете без лишних раздумий направляться в магазины и торговые центры. Шопинг окажется выгодным и полезным для нервной системы. Стоит потратить время и деньги на спа процедуры, а также на любимое хобби.

Козерог – вам не придётся больше никому и ничего доказывать. Даже самые ярые скептики убедятся в практичности ваших идей и планов, что обеспечит зелёный свет вашим начинаниям. Приступайте к реализации задуманного, и положительных результатов долго ждать не придётся. Прогресс будет достигнут не только в делах, но и в учёбе. Развлекательные поездки, свидания и вечеринки, которые вы организуете, пройдут увлекательно. Вы многому чему научитесь, расширите руг общения и объяснитесь в любви.

Водолей – задействуя нужные связи, вы без особых усилий справитесь с оформлением документов, важными делами и решением финансовых вопросов. Прислушайтесь к интуиции. Она подскажет когда и во что лучше всего инвестировать деньги. Пока дела не требуют особых усилий, займитесь здоровьем. Диагностика поможет выявить слабые стороны организма, а спа-процедуры, занятие споротом и профилактические процедуры укрепят иммунитет.

Рыбы – смотрите на всё происходящее сквозь призму логических рассуждений. Поверив в многообещающие предложения от влиятельных людей и руководства, вы упустите реальные возможности. Шаг за шагом претворяя в жизнь свои идеи, планы, вы встретите понимание и поддержку со стороны друзей, знакомых. Возможно, они не обладают административными ресурсами, зато с ними надёжно, поскольку ваши намерения совпадают. Свидания, задуманные различные мероприятия сложатся так, как и хотелось бы.

Астролог Андрей Рязанцев