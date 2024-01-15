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Кыргызстан присоединился к Глобальной инициативе по борьбе с детским раком

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Национальный центр охраны материнства и детства прошел отбор в качестве фокусной организации здравоохранения страны и вошел в международную программу Global Initiative for Childhood Cancer - Глобальная инициатива по борьбе с детской онкологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Данная программа позволяет Кыргызской Республике повысить качество диагностики и лечения детского рака. Также будет улучшен доступ к недорогим и основным лекарствам и технологиям, социальная поддержка семей детей, больных раком.

Инициатива предполагает повысить глобальную выживаемость детей, больных раком, по крайней мере, до 60% к 2030 году. Через пять лет после запуска программы "Глобальная инициатива по борьбе с детской онкологией", в более чем в 70 стран в шести регионах ВОЗ продемонстрировано улучшение ухода за детьми, больными раком в странах с низким и средним уровнем дохода, возможно, при наличии сильной политической воли, многосекторальных обязательств и стратегических инвестиций.

Детская онкология представляет собой серьезную и актуальную проблему общественного здравоохранения. Согласно результатам исследования "Глобальное бремя болезней", это девятая по значимости причина детских болезней в мире. Почти 80% всех детей, у которых диагностировано онкологическое заболевание, живут в странах с низким и средним уровнем дохода, где лечение часто недоступно, что дало основание Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций запустить Глобальную инициативу по борьбе с детской онкологией.

Напоминаем, что с 21 по 25 августа 2023 года в Бишкеке проходила миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по улучшению контроля онкологических заболеваний в Кыргызстане. Миссия ВОЗ была направлена в Кыргызстан, чтобы определить существующие проблемы на пути оказания высококвалифицированной онкологической помощи и на основании полученных данных, их анализа, помочь разработать стандарты и методики, позволяющие планировать и осуществлять мероприятия по раннему выявлению и лечению рака, оказанию паллиативной помощи и поддержке лиц, перенесших онкологические заболевания, выработать и предложить стране оптимальные пути решения имеющихся проблем.


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URL: https://www.vb.kg/434665
Теги:
дети, онкология, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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