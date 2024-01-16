Минэкологии Узбекистана назвало факторы загрязнения воздуха в Ташкенте

Для снижения уровня загрязненности воздуха в Ташкенте Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана предложило запретить использование бензина АИ-80 и реализовать ряд других мер, пишет centralasia.media.
В Минэкологии пояснили, что одним из факторов загрязнения атмосферного воздуха узбекской столицы является увеличение выбросов транспортных средств. Экологический уровень машин зависит от качества используемого топлива и организации дорожного движения. Автомобили, использующие бензин марки АИ-80, который не соответствует международным стандартам ("Евро-4"), производят больше вредных выбросов по сравнению с другими.
Экологи отметили значительный рост транспортных средств в республике. Если в 2021 году их было 3,14 млн, то в 2023 году уже 4,6 млн. В среднем по Ташкенту передвигается 730 тысяч транспортных средств в день, еще до 300 тысяч въезжают из регионов.
На загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют и другие факторы:
Кроме того, загрязнение воздуха Ташкента обусловлено направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, солнечной радиацией, количеством и продолжительностью атмосферных осадков, температурными инверсиями (слой теплого воздуха, препятствующий диффузии смешанных частиц по вертикали) и другими природными факторами.
"Ташкент окружен горами, поэтому из-за того, что ветер не циркулирует, запыленный поток воздуха остается в городе и не может уйти естественным путем", - пояснили в Минэкологии.
Министерство запланировало ряд работ по охране атмосферного воздуха. В частности, на промышленных предприятиях 1 и 2 категорий воздействия на окружающую среду будут установлены пылегазоочистные оборудования, проведена реконструкция и модернизация существующих. Там установят посты наблюдения за источниками загрязнения воздуха и автоматические станции для мониторинга окружающей среды.
"Это позволит отслеживать, анализировать, устранять выбросы вредных веществ от промышленных предприятий и стабилизировать экологическую ситуацию за счет оцифровки экологических ситуаций", - пояснили в Минэкологии.
Среди мер, предложенных министерством для снижения уровня загрязненности воздуха Ташкента, кроме запрета бензина АИ-80, указаны:
В последнее время загрязнение ташкентского воздуха до опасных уровней вышло в топ самых обсуждаемых тем в узбекистанских соцсетях. Жители столицы стали серьезно задумываться о переезде за пределы города.
"Узгидромет" регулярно публикует данные о состоянии столичного воздуха. К примеру, 11 января гидрометеорологи сообщили, что утром содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе составило 85,5 мкг/м3, что в 17 раз превышает рекомендации ВОЗ (5 мкг/м3). К вечеру ситуация несколько улучшилась – соедражние указанных частиц снизилось до 9,97 мкг/м3. Утром 12 января зафиксирован показатель в 28,05 мкг/м3, это в 5,6 раза больше рекомендованного ВОЗ уровня.