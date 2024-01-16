Минэкологии Узбекистана назвало факторы загрязнения воздуха в Ташкенте

Для снижения уровня загрязненности воздуха в Ташкенте Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана предложило запретить использование бензина АИ-80 и реализовать ряд других мер, пишет centralasia.media.

В Минэкологии пояснили, что одним из факторов загрязнения атмосферного воздуха узбекской столицы является увеличение выбросов транспортных средств. Экологический уровень машин зависит от качества используемого топлива и организации дорожного движения. Автомобили, использующие бензин марки АИ-80, который не соответствует международным стандартам ("Евро-4"), производят больше вредных выбросов по сравнению с другими.

Экологи отметили значительный рост транспортных средств в республике. Если в 2021 году их было 3,14 млн, то в 2023 году уже 4,6 млн. В среднем по Ташкенту передвигается 730 тысяч транспортных средств в день, еще до 300 тысяч въезжают из регионов.

На загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют и другие факторы:

незаконная вырубка около 49 тысяч деревьев в период действия моратория; проведение строительных работ без утверждения генеральных планов градостроительства. В частности, в Ташкенте, несмотря на то, что неоднократно объявлялся мораторий на строительные работы, они все еще продолжаются; рост объемов использования углеводородов в результате роста спроса отраслей экономики и населения на энергоресурсы. Если в 2019 году было использовано 3,9 млн тонн угля, то в 2023 году – минимум 6,7 млн тонн. Между тем, при сжигании десяти тонн угля в атмосферу выделяется 220 кг сажи, 360 кг оксида серы II, 64 кг оксида углерода, 16 кг оксида азота II и 2 тонны золы; использование мазута теплоцентралями для централизованного теплоснабжения населения в осенне-зимний период.

Кроме того, загрязнение воздуха Ташкента обусловлено направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, солнечной радиацией, количеством и продолжительностью атмосферных осадков, температурными инверсиями (слой теплого воздуха, препятствующий диффузии смешанных частиц по вертикали) и другими природными факторами.

"Ташкент окружен горами, поэтому из-за того, что ветер не циркулирует, запыленный поток воздуха остается в городе и не может уйти естественным путем", - пояснили в Минэкологии.

Министерство запланировало ряд работ по охране атмосферного воздуха. В частности, на промышленных предприятиях 1 и 2 категорий воздействия на окружающую среду будут установлены пылегазоочистные оборудования, проведена реконструкция и модернизация существующих. Там установят посты наблюдения за источниками загрязнения воздуха и автоматические станции для мониторинга окружающей среды.

"Это позволит отслеживать, анализировать, устранять выбросы вредных веществ от промышленных предприятий и стабилизировать экологическую ситуацию за счет оцифровки экологических ситуаций", - пояснили в Минэкологии.

Среди мер, предложенных министерством для снижения уровня загрязненности воздуха Ташкента, кроме запрета бензина АИ-80, указаны:

ограничение движения грузовиков массой более 3,5 и 12 тонн в час пик - с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00; запрет на движение всех видов автомобилей, выпущенных до 2010 года, и предоставление автовладельцам льгот при переходе на электромобили; введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в "нечетные и четные дни" для уменьшения пробок на автомагистралях; организация на центральных улицах города зон, свободных от автотранспорта; перевод общественного транспорта на электрическое, газобаллонное и другие виды топлива, организация дорожной инфраструктуры; объявление и соблюдение моратория на строительство всех видов объектов (кроме объектов социального и государственного значения); запрет на использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к Ташкенту; создание искусственных водоемов с целью обеспечения устойчивости микроклимата, положительно влияющего на качество атмосферного воздуха; запрет на использование мазута в качестве резервного топлива на действующих в Ташкенте теплоцентралях; создание вокруг Ташкента "зеленого пояса" с целью снижения скорости ветра и предотвращения миграции частиц почвы; установка табло и мониторов, постоянно публикующих показатели качества атмосферного воздуха.

В последнее время загрязнение ташкентского воздуха до опасных уровней вышло в топ самых обсуждаемых тем в узбекистанских соцсетях. Жители столицы стали серьезно задумываться о переезде за пределы города.

"Узгидромет" регулярно публикует данные о состоянии столичного воздуха. К примеру, 11 января гидрометеорологи сообщили, что утром содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе составило 85,5 мкг/м3, что в 17 раз превышает рекомендации ВОЗ (5 мкг/м3). К вечеру ситуация несколько улучшилась – соедражние указанных частиц снизилось до 9,97 мкг/м3. Утром 12 января зафиксирован показатель в 28,05 мкг/м3, это в 5,6 раза больше рекомендованного ВОЗ уровня.