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Бишкеке двух горожан оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте

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В Бишкеке в ходе рейдовых мероприятий выявлены случаи выброса мусора в неположенных местах. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, за выброс золы в неустановленном месте (перекресток Бобулова/Рыскулова) согласно ст. 115 Кодекса "О правонарушениях" Кыргызской Республики в отношении Б.Т. Жолдошева составлен протокол, влекущее наложение штрафа 7 500 сомов.

Кроме того, по такой же статье составлен протокол в отношении Ш.А. Жусупова за выброс золы в неположенном месте (пересечение улиц Рыскулова/ Кулиева).

Муниципальной инспекцией на постоянной основе проводятся разъяснительные работы о недопущении выброса мусора в неустановленных местах.

Отметим, за выброс и сжигание мусора в неположенных местах, согласно ст. 115 Кодекса "О правонарушениях" Кыргызской Республики, предусмотрен штраф в размере от 55 до 230 (от 5500 до 23000 сомов) расчетных показателей.

Мэрия просит соблюдать чистоту и порядок на территории города Бишкек. По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- по Свердловскому району: 0990 880 057;

- по Октябрьскому району: 0555 906 602;

- по Первомайскому району: 0551 551 745;

- по Ленинскому району: 0550 070 505.


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URL: https://www.vb.kg/434671
Теги:
мусор, штраф, Бишкек
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