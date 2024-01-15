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Глава кабмина принял участие в открытии нового корпуса школы-гимназии № 62

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия нового корпуса учебно-воспитательного комплекса № 62 в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабмина поздравил учеников, родителей и учителей школы с открытием нового корпуса, в котором будут обучаться 1500 школьников.

"Президент Садыр Нургожоевич, учитывая потребность города в школах, дал поручение по строительству новых школ, дополнительных корпусов, открытию новых корпусов в городе Бишкек. Глава государства приезжал сюда 7 июля прошлого года, где ранее располагался и неэффективно использовался учебный корпус Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева. Сразу же было поручено передать помещение на баланс Бишкека, провести капитальный ремонт. С сегодняшнего дня этот корпус используется как школа – второй корпус школы № 62. В Бишкеке за 3 года мы построили 42 образовательных учреждения: 26 школ, 16 детских садов. Также идет строительство детского сада № 19 на 180 мест, завершается строительство детского сада № 21 на 280 мест, продолжается строительство школ. В данном новом корпусе будут учиться 1500 учеников начальных классов. Кроме того, в учебном заведении предусмотрена дошкольная подготовка для 6-летних детей. В здании имеются учебные классы, спортивный зал, зал для танцев, библиотека, столовая, современные спортивные площадки. На ремонтные работы и полное оснащение школы из бюджета направлено 227,7 млн сомов", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров продолжил, что по поручению президента страны в ближайшее время необходимо довести охват детей детскими садами до 40%. В этом направлении в прошлом году была запущена программа "Правительственные акселераторы" по детским садам. Кроме того, планируется открыть краткосрочные группы детских садов в школах, в которых проводится обучение в 1 смену. Данное учреждение будут посещать 80 детей в формате детского сада.

"Только знаниями можно достичь высот. Наши дети должны владеть 4 языками: государственным, официальным, английским и языком Интернета. После окончания школы дети должны обладать определёнными навыками, которые позволят им преуспеть в жизни. Поэтому перед преподавателями стоят большие амбициозные задачи", - сказал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/434675
Теги:
Акылбек Жапаров, школа, Бишкек, Открытие
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