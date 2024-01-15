Обновление флага, дела Ташова и Жамгырчиева - очередное интервью президента

Начало нового года оказалось насыщенным на разные события, которые по сей день широко обсуждаются в обществе: поднятие обновленного Государственного флага, планы главы стройкомпании по захвату власти, побег нардепа от силовых органов прыжком со второго этажа парламента. Между тем награждение певца, ставшего "композитором" стало новым поводом для разговоров. Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал все эти вопросы.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Позвольте озвучить актуальные темы в обществе. Недавно бизнесмен Имамидин Ташов, объявленный в розыск, выступил с серьезными обвинениями. На следующий день было обнародовано видео, где он с беглым Тилекматом Куреновым обсуждал планы о совершении революции в Кыргызстане. Вы говорили во время встречи с торговцами рынка "Дордой", выступавшими против ККМ, о третьих силах, которые хотят воспользоваться недовольствами в обществе в свою пользу. Речь была о Ташове и Куренове?

- Да, вы правильно мыслите. И речь не только о них, за ними стоят и другие группы. Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы.

Я говорил об этом, когда встречался на "Дордое" с торговцами рынка. Присутствовавшие кричали, что среди них таковых нет, и народ выступает против ККМ без корыстных целей.

Но они и не могли знать, что среди них есть и те, кто хочет воспользоваться их положением. Представляясь торговцами базаров, отдельные лица присоединялись к митингующим и становились лидерами, призывая собрать максимальное число участников. В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг.

У них были очень корыстные планы. Но мы не дадим сбыться их злым умыслам. Мы тоже не дремлем. Большинство доверило нам судьбу государства, и мы должны оправдать доверие простого народа.

- Есть ли сейчас основания для смены власти? Что бы Вы сказали тем, кто стремится к ней?

- На сегодня никакого основания для смены власти нет. Мы не допустим появления поводов для этого.

Тилекмат Куренов козыряет, что "их много, не только они с Ташовым". Мы всех хорошо знаем, как свои пять пальцев. Как я уже сказал, что за ними стоят целые группы. Они и не скрывают и говорят об этом сами.

Почему раньше менялась власть? Власть имущие сами примыкали к ворам и криминалу. У народа иссякало терпение, видя как страной управляют кланы, земляки и родственники, которые разворовывали экономику, загоняя ее в болото, и проводили нечестные выборы. Вот это и становилось причиной революций.

Мы не дадим этому случиться. У нас хватит воли проводить честные и прозрачные выборы. Мы давно ушли от ручного подсчета бюллетеней, что еще можно наблюдать в других государствах. Уже невозможно перекидывать бюллетени с одного на другого, чтобы увеличить электорат. Автоматизированные урны сразу выдают результаты. Только после этого в присутствии наблюдателей проводится ручной подсчет.

Мы не вовлекали близких в систему госуправления. Как растут экономические показатели, вы свидетельствуете сами. Что еще нужно?

Тем, кто нацелен организовать беспорядки с вовлечением народной массы, ответ будет жесткий. Мы будем работать на опережение и выявлять лидеров-злоумышленников, которые готовы собрать народ и стрелять в него исподтишка или устроить взрыв. Наказание для них будет по высшей мере строгости. Мы не будем с ними сюсюкаться, как это делали до нас. Для нас безопасность государства и простого народа стоит на первом месте.

Ну, а тем, кто хочет прийти к власти, хочу сказать, чтобы делали это законным путем через участие в выборах.

- Вы наверняка слышали о побеге депутата Эмиля Жамгырчиева, который спрыгнул со второго этажа здания Жогорку Кенеша. Как вы восприняли такое поведение представителя народа?

- Да, я слышал о данном инциденте. По информации, представленной мне, он незаконно пересек кыргызско-узбекскую государственную границу, встретился с криминальным авторитетом Салимом Абдувалиевым по кличке "Салимбайбача" и попросил помочь ему уничтожить "двух друзей". Расследование по данному факту проводили сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) совместно со спецслужбами Узбекистана. Меня не волновало, каков будет результат.

- Некоторые пользователи социальных сетей выступают с инициативой проводить судебные заседания по так называемому "Кемпир-абадскому делу" в открытом режиме. На втором Народном курултае вы сказали, что за лицами, проходящими по данному делу, стоит посольство какой-то страны. Можете ли вы это прояснить?

- На втором народном курултае я оговорился, хотел сказать, что они получали деньги от внешних сил, а сказал, что от посольства какой-то страны. Теперь придравшись к данному высказыванию, от меня требуют озвучить от какого посольства были выданы средства. Этого делать не стоит. В Кыргызстане было три революции, первые две из которых финансировались внешними силами. Все прекрасно знают, кто они.

Третья революция произошла неожиданно. Мы не получали денег от внешних сил. Люди сами поддержали. Именно поэтому сегодня мы ведем многовекторную внешнюю политику, независимую ни от кого. Если мы попадем в зависимость от каких-то внешних сил, мы будем делать то, что они говорят, и не сможем что-либо продвигать в стране.

Лица, проходящие по "Кемпир-абадскому делу" сами, прекрасно знают с какими внешними силами регулярно встречались и получали денежные средства. Просто делают вид, что этого не было.

- В начале года в стране произошли события, которые вызывали большой общественный резонанс. 1 января на главной площади страны был вывешен обновленный флаг. Спустя неделю стало известно, что вывешен другой флаг, не похожий на принятый Жогорку Кенешем. Скажите, будет ли кто-нибудь привлечен к ответственности за то, что вывесил другой флаг? Нужно было ли менять флаг? Закрыта ли тема флага?

- Не нужно делать из этого трагедию. В мэрию Бишкека поступило предложение вывесить новый флаг, изготовленный патриотами Кыргызстана. Мэр согласился и поднял новый флаг.

8 января Жогорку Кенеш внимательно рассмотрел законопроект об изменении флага страны, внес поправки и принял их в 3-х чтениях, а затем официально поднял новый флаг, который был одобрен постановлением кабинета министров. Хватит уже, наверное, обсуждать флаг.

- Теперь коснемся темы далекой от политики, но важной для нашего общества. В преддверии Нового года вы вручили государственные награды. Тот факт, что музыканта назвали композитором, вызвал большой общественный резонанс в социальной сети. Есть те, кто говорит, что лучше эти награды отменить, а есть те, кто говорит, что надо их оставить, но ужесточить требования к отбору. Какова ваша точка зрения по этому вопросу?

- Вы все прекрасно знаете, что раньше государственную награду можно было купить. В связи с этим, многие молодые работники были удостоены высоких наград. В свою очередь, те граждане, которые со времен Советского союза выполняли свою работу, никак не были отмечены государством.

После моего прихода я провел полную ревизию. На сегодняшний день, мы уже закончили награждать всех тех, кто долгое время усердно трудился, но не был отмечен государством. Теперь в этом году, в связи со 100-летием нашей государственности, мы вручим награды 100 гражданам.

На этом тема государственных наград будет закрыта. После комиссия по государственным наградам рассмотрит вопрос об отмене некоторых наград и повышении требований к кандидатам, представленным к государственным наградам.

- Ранее на своей странице в социальной сети вы прокомментировали вопрос защиты инвесторов и сказали, что отечественным инвесторам также будет оказываться поддержка. Вскоре вы подписали Указ о введении временного запрета на проверки предпринимателей. Не могли бы вы подробнее рассказать о значении этого документа и его отличии от аналогичных мораториев?

- Мы всегда готовы поддержать отечественных инвесторов. Но, к сожалению, наши состоятельные граждане не хотят становиться крупными инвесторами. Все держат свои деньги в банках за рубежом. В связи с этим, нами был принят закон о легализации доходов, чтобы крупные предприниматели (бизнесмены) могли без страха привозить свои деньги в страну. Этот закон будет действовать до 1 июля 2024 года. Я думаю, что если наши предприниматели (бизнесмены) легализуют свои доходы, то они смогут без страха привозить свои средства в страну и реализовывать на Родине крупные проекты.

Цель запрета проверок предпринимателей – дать возможность бизнесменам свободно работать и быстрее вставать на ноги. Основываясь на том, что предприниматели являются движущей силой нашей экономики, на этот раз мы будем строго следить за выполнением данного Указа. Если проверяющие органы придут с проверкой к предпринимателям на основе заявления или жалобы, то данный факт будет тщательно расследоваться и в случае, если проверка проводилась без основания, виновные понесут наказание.

Источник: Кабар