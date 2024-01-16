Талантбек Иманов: Началось строительство объездной автодороги вокруг Узгена

Началось строительство объездной автомобильной дороги вокруг города Узген. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов.

"Рад сообщить вам, что во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О мерах по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству и обслуживанию объездной автомобильной дороги вокруг города Узген Ошской области Кыргызской Республики", началось строительство объездной автомобильной дороги вокруг города Узген.

Согласно проекту, предусматривается строительство объездной дороги протяженностью в 14 км., а также строительство 3 – х новых мостов длиною 206, 75 и 12 погонных метров. Общая стоимость строительной части проекта составляет более 29, 4 млн. долларов США.

Строительство, эксплуатация и обслуживание будет осуществляться частным партнером. По окончанию срока соглашения о ГЧП, дорога будет передана в управление государственному партнеру", - написал Иманов.