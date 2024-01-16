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Смерть мамы новорожденных двойняшек: В Минздраве ждут заключения экспертизы

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- Назгуль Абдыразакова
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Ночью 15 января в Бишкеке скончалась мама новорожденных двойняшек. Об этом сообщила нашему изданию vb.kg главный специалист по управлению организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Раиса Асылбашева.

"Женщине было 22 года. Это была ее первая беременность и первые роды. Она поступила во второй роддом столицы 11 января в тяжелом состоянии с гипертензивными нарушениями на 34-й неделе. У нее обнаружили фетоплацентарную недостаточность обоих плодов, и с учетом вышеупомянутого, ее взяли экстренно. Внутриутробное состояние детей также страдало. Женщине провели кесарево сечение, которое прошло без осложнений. 11 января произошло оперативное родоразрешение, а 15 ночью наступила смерть. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Мы ждем заключения", - рассказала Асылбашева."


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URL: https://www.vb.kg/434700
Теги:
материнская смертность, новорожденный, Бишкек
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