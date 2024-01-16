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В КР открыли центр оперативного реагирования на компьютерные инциденты

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с участием руководства Госкомитета и посла Республики Корея в Кыргызской Республики Ли Вондже, прошла церемония открытия Центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) на базе Координационного Центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, открытие SOC стало стратегическим шагом в обеспечении кибербезопасности Кыргызской Республики. Центр оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими круглосуточный мониторинг цифрового пространства, а также оперативное обнаружение и реагирование на киберугрозы.

Ключевой особенностью SOC является его способность обеспечивать непрерывную защиту информационной инфраструктуры подключенных организаций.

Этот подход предоставляет инструмент для эффективной защиты от современных киберугроз в режиме реального времени.

Благодаря успешному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Корея в рамках совместного проекта с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), SOC успешно воплотился в жизнь.


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URL: https://www.vb.kg/434701
Теги:
ГКНБ, Южная Корея, киберугроза
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