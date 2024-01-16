Руководство аэропорта "Манас" прокомментировало жалобу паломников

Пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас"" прокомментировала жалобу паломников, что им пришлось на морозе ожидать свой рейс "Бишкек-Джидда" сначала в автобусе 20 минут, потом возле трапа 10 минут.

"По поводу статьи о якобы некачественном обслуживании пассажиров в Международном аэропорту "Манас", вылетевших 13 января по маршруту Бишкек – Джидда, сообщаем, что данная информация носит односторонний характер и не соответствует действительности.

Пассажиры данного рейсы были возмущены, что им пришлось ожидать посадки в самолет 30 минут, при этом на момент посадки пассажиры уже были одеты в ихрам (специальная легкая одежда, которую мусульманские паломники надевают во время хаджа и умры), и во время ожидания они начали мерзнуть.

Поясняем, что этим рейсов вылетело 172 пассажира, и доставлены к самолету они были двумя автобусами. Во избежание давки, пассажиров из автобуса выводили группами - это стандартная процедура посадки. Что касается замечания о том, что пассажиры мерзли, стоит отметить, что выходить на улицу в минусовую температуру без теплой одежды - это ответственность самих пассажиров, а не аэропорта. Кроме того, многие из них создавали ситуации, что вызвало задержку рейса, и сотрудникам аэропорта пришлось их искать на территории аэровокзала для уведомления о посадке. Со стороны сотрудников аэропорта никаких нарушений при регистрации и посадке на данный рейс совершенно не было", - заявили в ОАО "МАМ".