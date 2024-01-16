"Вечерка" будет следить за строительством аэропорта "Каракол"

Международный аэропорт "Каракол" планируется сдать в эксплуатацию осенью 2024 года, сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

"Международный аэропорт "Каракол" был основан в 1971 году, а в 1978 году введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. Он мог регулярно принимать такие самолеты, как Як-40, Л-410, Ан-2, Ан-26, Ан-28 и все типы вертолетов. Аэропорт принял последний в 2018 году чартерный рейс по маршруту Дубай-Ташкент-Бишкек-Каракол на самолете бизнес-класса модели RJ. После аэропорт перестал работать.

25 ноября 2011 года постановлением Правительства Кыргызской Республики аэропорту "Каракол" присвоен статус международного.

7 мая 2022 года Президент Садыр Жапаров определил сроки реконструкции международного аэропорта Каракол и после начались строительные работы.

В настоящее время в международном аэропорту "Каракол" строится аэровокзал и взлетно-посадочная полоса, соответствующие международным требованиям. Сдача в эксплуатацию планируется осенью этого года. Строительство ведется за счет собственных средств ОАО "МАМ"", - говорится в сообщении аэропорта.

В свою очередь редакция vb.kg планирует в ближайшее время посетить аэропорт Каракол, чтобы собственными глазами увидеть, как идет строительство.