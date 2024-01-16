Болот Молдобеков: Насколько Кыргызстан уязвим перед изменениями климата

Одним из самых серьезных вызовов, с которым сегодня столкнулся весь мир, является изменение климата, которое приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций, таких как засухи, шторма, наводнения и т.д. Какие климатические риски несет несет глобальное потепление для Кыргызстана рассказал со-директор Центрально-Азиатского института исследований Земли Болот МОЛДОБЕКОВ.

- Изменение климата – это изменение температуры на поверхности Земли и изменение объема выпадения осадков в течение длительного периода времени для разных регионов. Это как раз и есть климатические изменения, от которых зависят и водность, и биоразнообразие, и сельское хозяйство, и т.д.

Наиболее чувствительны к накоплению осадков и изменению климата ледники или, как мы их называем, верхняя зона криосферы. Криосфера – это одна из оболочек Земли, которой свойственны такие образования, как ледяные облака, снег, ледник, мерзлый грунт. Изменение температуры поверхности планеты приводит к оттаиванию мерзлых грунтов и уменьшению их толщины. В Кыргызстане мерзлота делится по зонам: выше 3,0 – 3,2 тыс. метров над уровнем моря начинается сезонная мерзлота, которая оттаивает летом на 2-3 метра и зимой вновь замерзает. А на высоте 4,0 тыс. метров и выше над уровнем моря расположена вечная мерзлота, в которой в виде льда и ледяных прослоек в горных породах имеется природный запас пресной воды.

Ледники очень сильно реагируют на изменение температуры и количества осадков, повышение температуры приводит к усилению таяния и увеличению стока воды. С изменением климата большая часть ледников деградирует. Нулевая изотерма повышается до 4,5-4,6 тыс. метров над уровнем моря, иногда доходит до 5 тыс. метров, в результате ледник тает.

- Каково состояние ледников Кыргызстана в настоящее время?

- Центрально-Азиатский институт исследований Земли провел исследование совместно с научными кругами США, Германии, стран Центральной Азии при поддержке Секретариата международной стратегии ООН по снижению бедствий. В рамках проекта была разработана и установлена современная трансграничная сеть из 11 гидрометеорологических станций мониторинга, расположенных в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Афганистане. Каждая станция включала в себя набор различных сенсоров и спутниковую передачу данных в режиме реального времени. Для сбора и хранения данных была создана Система хранения сенсорных данных (SDSS). По итогам исследования был обновлен каталог ледников, для чего проводилось дистанционное зондирование, собирались натурные данные.

Исследование показало, что в среднем, начиная с 50-х годов, наши ледники растаяли на 17-20%. Особенно сильно ледники деградировали за последние 30 лет, в той же в Таласской долине их почти не осталось.

При этом если в советское время в Кыргызстане насчитывалось более 8 тыс. ледников, то сегодня их 9 тыс. Это говорит о том, что крупные ледники тают и делятся на более мелкие. В итоге их количество растет, а площадь и объем уменьшаются.

- Во всем мире повышение температуры связывают с выбросами. Что меняет климат в Кыргызстане?

- Изменение климата – это общемировая тенденция, которая связана и с выбросами, и с антропогенными факторами, и с формированием озонового слоя из-за выбросов углерода, и с парниковым эффектом. Кроме того, я думаю, изменение климата связано не только с деятельностью человека, но также с определенной цикличностью. Последнее оледенение, охватившее весь мир, было 5-6 тыс. лет назад, а всего их было три, что указывает на определенные циклы и процессы. Может, через какое-то время опять наступит время оледенения, и ледники увеличатся в объеме и площади.

Наука еще не конца изучила эти процессы, потому что нет длинного ряда наблюдений. Наблюдения ведутся всего 200-250 лет, для оценки цикличности этого очень мало.

- Как изменение климата может сказаться на уникальности климата Кыргызстана?

- Все горные страны имеют уникальную экосистему – биоразнообразие, ландшафт, горный рельеф, ледники, горные ресурсы. Такие экосистемы очень чувствительны к изменениям климата, которое может привести к дефициту воды, потере пастбищ, агрокультур, травяного покрова.

С изменением климата связывают и увеличение стихийных бедствий – оползней и селевых потоков. В последние годы в Иссык-Кульской области, на юге страны мы наблюдали стихийные бедствия. Есть такие регионы, которые изначально уязвимы к тем же селевым потокам или оползням, но фактор климата, фактор изменения осадков увеличивает риски стихийных бедствий.

Изменение климата привело к появлению бассейнов, в которых выпадает много осадков, что усиливает риски селевых потоков, как, например, в прошлом году в Аксыйском районе на Иссык-Куле. В этом районе геологические, ландшафтные, гидрологические условия предрасположены к возникновению селевых потоков. Точно также подвержены оползням Ошская и Жалал-Абадская области.

- Об этом же говорит и министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. По их данным, за последние 20 лет число ЧС возросло.

- Есть классификация чрезвычайных ситуаций, разработанная МЧС Кыргызстана. Она идентична принятой в странах ЕАЭС и на 90% соответствует международным стандартам. Согласно этой классификации, Кыргызстан как горная страна считается уязвимой перед такими природными явлениями, как оползни, лавины, селевые потоки.

Последние 40 лет наблюдений показывают, что оползни развивались циклично. Например, мы видим цикличность в 6-7 лет, начиная с 1994 года, которая связана с выпадением осадков в осенне-зимний период, маловодием и многоводием.

В рамках разработки Национального адаптационного плана при поддержке ПРООН была проведена оценка рисков чрезвычайных ситуаций в связи с изменением климата, составлена карта уязвимости. Исследование показало, что по ущербу от оползней на "первом" месте стоит Ошская область, а по площади распространения и количеству вперед выходит Жалал-Абадская область. Поскольку в Ошской области больше оползней проявляется в местах проживания людей, а в Жалал-Абадской области таких только 2-3 района.

Вообще, к оползням и селевым потокам более уязвим юг страны, к этому располагают геологические условия южных областей. Хотя и в Иссык-Кульской области есть селеопасные участки, особенно Тонский район.

Оценка также показала, если в Жалал-Абадской области больше рисков ЧС, то ущерб от чрезвычайных ситуаций будет выше в Чуйской области из-за густонаселенности.

- Насколько сегодня государство учитывает в своей политике адаптацию к изменению климата?

- В рамках Целей устойчивого развития определенные меры реализуются по ответственным ведомствам. Так, по линии МЧС еще в советское время была разработана генеральная схема защиты населенных пунктов от природных катастроф, которую затем обновили. Сейчас она называется Комплексный анализ и оценка уязвимости территорий от стихийных бедствий, в рамках которого принимаются различные адаптационные меры.

Например, в Сузакском районе была построена дамба, потому что была выявлена угроза паводков на реке Кугарт. Точно также для предотвращения поднятия уровня грунтовых вод в низовьях Чуйской долины строились закрытые и открытые дренажи, чтобы вывести подземные воды и обеспечить устойчивость проживания в том же Жангы-Жере.

То есть, в рамках программ, которые разрабатывались госструктурами, такие мероприятия реализуются.

При этом разрабатываемый сегодня Национальный план будет в большей степени акцентирован на оценке уязвимости климатических сценариев для того или иного сектора – насколько повысится температура и как это отразится на секторе через 10, 20 или более лет.

- Оценка потенциала показала, что все приоритетные секторы, в том числе и ЧС, практически не вовлекают в адаптацию бизнес-сектор. НАП предполагает активизировать данное направление?

- В рамках проекта был проведен ряд семинаров, в ходе которых мы встречались и с частным сектором, и с бизнесом. Потому что в Национальный адаптационный план закладываются меры, которые должны реализовываться при участии бизнеса-сектора республики.

Например, в странах Европы и Юго-Восточной Азии многие крупные компании заинтересованы в участии в реализации национальных адаптационных планов. Бизнес-среда может войти в НАПы со своими проектами, включая меценатство, для принятия превентивных мер, организации защитных мероприятий.

Приведу пример. Для береговых укрепительных работ требуются габионы, и бизнес-среда может предоставить проволочные конструкции, которые население наполнит камнями, чтобы укрепить берега от размывания. Или для пострадавших от стихийных бедствий бизнес может строить быстровозводимые здания, финские домики, которые еще и сейсмоустойчивые.

Кроме того, на семинары были приглашены люди из Ошской, Баткенской, Жалал-Абадской областей. Они больше многих экспертов знают о специфике проявления повторяемости селевых потоков, паводков или оползней и могут внести свою лепту. Поэтому при разработке НАПа для очень важны мнения бизнеса и местных общин.

Автор: Айгуль Кубатова