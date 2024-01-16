Свобода слова или тотальная вседозволенность?

В новостных лентах информационных агентств второй день подряд появляются сообщения о проводимых следственных мероприятиях с участием журналистов, а также тех, кого сейчас принято считать блогерами и интернет-активистами. События вокруг той же редакции "24.kg" пользователи социальных сетей поспешили назвать попыткой закрыть независимое СМИ и угрозой свободе слова, однако, как оказалось, они поспешили с подобными выводами.

Сообщения и видео о проводимом обыске, изъятии компьютеров и допросе редакторов начали мгновенно распространяться в интернет пространстве. Позднее выяснилось, что статья "Пропаганда войны" не является тяжкой, а сотрудники, приглашенные на беседу, и вовсе проходят как свидетели. Однако их коллеги из других медиа уже были на старте развернуть широкую информационную кампанию. Тут же появились сообщения международных организаций и юристов, которые выражали обеспокоенность принятыми мерами.

После участия на допросе генеральный директор "24kg" Асель Оторбаева и шеф-редакторы издания Антон Лымарь и Махинур Ниязова опубликовали совместную с коллегами фотографию, на которой они улыбались и выражали благодарность за поддержку. Казалось бы всё обошлось. Можно на время облегченно вздохнуть и забыть об угрозе свободе слова.

Но утром во вторник информационные агентства сообщили о задержании журналистов Temirov Live и проведении обыска в их домах. Сотрудники МВД пришли к ним рано утром, изъяли технику и документы из редакции. На этот раз обвинение было предъявлено серьезное: "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами".

Выражаю надежду, что всех задержанных скоро отпустят под подписку о невыезде. Нет смысла заключать под стражу журналистов и сажать их словно опасных рецидивистов. Но ответственность перед законом никто не отменял.

Мы много раз были свидетелями того, когда некоторые блогеры и активисты откровенно распространяли ложь и дезинформацию. Также и среди так называемых журналистов были те, кто вымогал денежные средства под угрозой распространения компрометирующей информации. А что говорить про тех, кто пытался намеренно или по своей глупости разжигать региональную, религиозную и межнациональную рознь? Это может быть что угодно, но точно не свобода слова.

С развитием социальных сетей вопросы ответственности за распространение недостоверной и деструктивной информации приобретают особенную актуальность. Страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. Развиваются государственные институты по мониторингу и предотвращению распространения непроверенной информации.

Наше общество всегда высоко ценило свободу слова и любые попытки ограничить волю народа не дадут результата. Однако ответственность за достоверность информации должен нести каждый и первую очередь те, кто считается себя журналистом и блогером.