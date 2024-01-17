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В Бишкеке льготники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

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В городе Бишкек с 30 января 2024 года повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

В свою очередь, повышение тарифа никак не коснется следующие категории граждан города Бишкек, имеющих право бесплатного проезда в автобусах и троллейбусах:

- пенсионеры по возрасту;

- лица с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;

- лица с ограниченными возможностями здоровья с детства;

- дети в возрасте до 7 лет;

- почтальоны Государственного предприятия почтовой связи "Кыргызпочтасы", при исполнении ими служебных обязанностей.

Также, на микроавтобусных маршрутах для пенсионеров города Бишкек оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника к пенсионному удостоверению, но время действия сокращено на период с 9:00 до 17:00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/434721
Теги:
мэрия, тарифы, Бишкек, общественный транспорт
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