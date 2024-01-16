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МВД: 11 журналистов водворены в ИВС (фото)

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- Виктория Гунгер
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30 декабря 2023 года в ходе мониторинга интернет – пространства, на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live", обнаружена информация, призывающая к массовым беспорядкам.

Согласно заключению экспертизы от 12 января 2024 года материалы, опубликованные на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live" содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам, сообщает пресс-служба МВД КР.

Возбуждено уголовное дело по статье 278 (массовые беспорядки) ч.3 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

16 января 2024 года Следственной службой МВД КР по адресам граждан имеющие отношения к вышеуказанным публикациям были проведены обыски. И в ходе обыска по месту проживания, в качестве доказательств обнаружены документы, мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, компьютеры, планшеты, технические средства и банковские карты.

"В Следственную службу МВД доставлены граждане А.Т. 1994 г.р., Б.А. 2001 г.р., И.А. 1997 г.р., С.С. 1972 г.р., Б.Ж. 1993 г.р., К.М. 1994 г.р., А.С. 1990 г.р., О.А. 1991 г.р., Т.Ж. 1992 г.р., Т.М. 1992 г.р., Т.М. 1991 г.р. По итогам они в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики были задержаны по подозрению в совершении преступления и водворены в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/434723
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