В Бишкеке установили бюст первому врачу-кыргызу Акматкану Молдогазиеву

Бюст установлен возле Бишкекского медицинского колледжа, которому присвоено имя первого врача-кыргыза, первого кандидата медицинских наук Акматбека Молдогазиева.

Он прожил короткую, но яркую жизнь и добился в ней многого своим стремлением к знаниям. Как и Иса Коноевич Ахунбаев, который был младше на три года, Акматбек Молдогазиев перенес много бед – вместе с родными бежал в Китай в 1916 году, потерял отца, вернулся на родину на следующий год, поскольку жизнь на чужбине была тяжела и трагична, батрачил и учил русский язык. Юноша очень хотел учиться, чтобы помогать людям, лечить больных.

Казалось бы, не осуществимые, смелые для той мрачной поры мечты. Но 1923 год многое изменил в судьбе молодого человека, тем более, что стремление к знания было по-прежнему велико. И Акматбек поступил в Ташкентский медицинский техникум. С блеском закончил его и поступил в Ташкентский институт медицины, на базе которого чуть позже создали Среднеазиатский медицинский институт. После его окончания решил продолжить учебу в аспирантуре. Его учителем был выдающийся врач-хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии Валентин Феликсович Войно-Яснецкий. Известный также как архиепископ Лука. В 1936 году под его руководством Акматкан Молдогазиев блестяще защитил кандидатскую диссертацию и стал первым в истории Кыргызстана кандидатом медицинских наук.

Воодушевленный молодой ученый вернулся на родину, занимался наукой и практикой, так как обладал прекрасными знаниями по инфекционным заболеваниям. Выступал с научными докладами на конференциях в России. В 1936 году работал заместителем директора по учебной работе тогда во Фрунзенском медицинском училище, преподавал. Казалось бы, все складывалось удачно в жизни молодого ученого и доктора. Его уважали и ценили ученики, коллеги, друзья. Но в 1937 году – в период сталинских репрессий его арестовали, а в следующем году расстреляли. И до сих пор не известно, где он похоронен.

В прошлом году Бишкекскому медицинскому колледжу присвоено его имя, и теперь оно будет увековечено в истории страны. Как утверждал великий сын кыргызского народа, писатель Чингиз Айтматов, человек не умирает до тех пор, пока остается в памяти других людей. Акматбек Молдогазиев заслужил это по праву, это справедливое решение. И если бы его жизнь не оборвалась так трагично, он мог бы многое сделать для отечественного здравоохранения.

- Бишкекскому медицинскому колледжу в прошлом году исполнилось 95 лет. Именно в этом здании, где он сейчас находится, и было открыто старейшее среднее учебное заведение страны. Руководство республики того времени видело, что население остро нуждается в оказании квалифицированной медицинской помощи. Тем более, что среди населения было мало людей даже со средним образованием. Поэтому это было очень верное и продуманное решение, - сказал vb.kg заместитель директора по государственному языку Бишкекского медицинского колледжа Мырзатай Шатманалиев, показывая книгу с историческими снимками, выпущенную специально к юбилею учебного заведения.

По его словам, за эти годы колледж подготовил более ста тысяч специалистов среднего звена. В 1941 году медицинское училище готовило кадры для фронта. Из этих ста тысяч выпускников многие стали выдающимися врачами, учеными, прославившими нашу страну. Например, академик Какиш Рыскулова. Она считается первой в Центральной Азии женщиной доктором медицинских наук, профессором, академиком.

- Выпуск 1936 года по тем временам был самым сильным. Я считаю, что это во многом благодаря тому, что преподавали тогда выдающиеся врачи - Иса Ахунбаев, его супруга Бибихан Ахунбаева и другие. Колледж гордится тем, что наша выпускница Мария Синькова первой в Центральной Азии была удостоена медали Флоренс Найтингейм. Эта награда Международного комитета Красного Креста, которая присуждается медицинским сестрам и братьям за исключительную преданность своему делу, - с гордостью рассказал Мырзатай Ырсалиевич.

Сегодня Бишкекский медицинский колледж готовит специалистов по шести направлениям. Основное – сестринское дело. Два года назад колледж стал готовить специалистов по швейцарскому проекту. Чем отличаются студенты пилотных групп от обычных? В пилотных группах практических занятий больше, чем теории. И это дает свои плоды. Занятия ведут старшие медицинские сестры непосредственно в отделениях больниц и в ЦСМ. То есть студенты воочию видят и осваивают манипуляции на практике. После окончания отделения сестринское дело медсестры могут работать практически во всех областях медицины.

- Мы готовим кадры не только для себя. Наши медицинские сестры востребованы во всем мире и работают в разных странах – США, Германия, Россия, Австрии и других. Это говорит о высоком уровне и качестве подготовки в нашем учебном заведении, - продолжил Мырзатай Шатманалиев. – Кроме того, мы готовим специалистов для таких областей медицины, как акушерство, фармация, санэпиднадзор, лабораторная диагностика. У нас обучаются граждане из разных стран – Казахстана, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана.

За подготовку высококвалифицированных специалистов в 1967 году Фрунзенскому медицинскому училищу, как ранее назывался нынешний колледж, был вручен орден Трудового Красного Знамени, а на 95-летний юбилей учебное заведение было награждено орденом Данк. Это не только награды за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, это признание заслуг всего коллектива колледжа, которым сегодня руководит Чолпон Усубалиева. Кстати, из всех средних специальных учебных заведений страны только Бишкекский медицинский колледж заслуженно отмечен двумя орденами.

По словам заместителя директора по государственному языку Бишкекского медицинского колледжа Мырзатая Шатманалиева, на юбилей приехало много гостей, в том числе из разных стран, пришли выпускники предыдущих лет, общественные и государственные деятели страны, родственники Акматбека Молдогазиева. Много было сказано добрых пожеланий в адрес нынешних преподавателей колледжа. "И мы постараемся оправдать оказанное нам правительством доверие по подготовке специалистов среднего звена для нашей страны", - заверил Мырзатай Шатманалиев.