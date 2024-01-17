Тилек Усупов: В КР так называемые "независимые" СМИ зависимы от доноров

На страницах "Айт-айт десе" и "Temirov LIVE" была обнаружена информация, призывающая к массовым беспорядкам, сообщили в МВД. По данным министерства, ведомство провело мониторинг интернет-пространства 30 декабря 2023 года и подозрительные материалы были направлены на судебно-лингвистическую экспертизу. 12 января текущего года было получено заключение экспертизы.

В рамках данного уголовного дела следственная служба МВД провела обыск по нескольким адресам места проживания фигурантов. В результате обыска были обнаружены документы, мобильные телефоны, фотоаппараты и ноутбуки.

Глава общественного фонда "Тилекмат аке" Тилек Усупов считает, что финансируемые извне журналисты часто распространяют недостоверную информацию, которая зачастую противоречит интересам страны. Он подчеркивает, что именно указание доноров заставляет их говорить об угрозе свободы слова.

По словам Усупова, такой подход становится модным и обыденным для отдельных представителей СМИ, которые совершают подмену понятий в информационном поле. Он утверждает, что так называемые "независимые" СМИ фактически зависимы, выполняя определенные заказы".

В свою очередь директор института журналистики и коммуникаций КНУ имени Ж. Баласагына Ширин Костюк говорит, что обсуждение свободы слова в Кыргызстане само по себе является проявлением этой самой свободы. Она отмечает, что даже в международных научно-практических конференциях, посвященных вопросам СМИ, неоднократно подчеркивалось, что в Кыргызстане действительно существует свобода слова. "Кыргызстан открыт для обмена мнениями с другими государствами, и зарубежные коллеги высоко оценивают уровень свободы слова в нашей стране", - сказала она.